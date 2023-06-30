【父愛如山】催生10小時誕子家人只顧睇BB 爸爸留下關心愛女：我女兒真棒

▲ 有台灣媽媽憶起10年前分娩時，她打了催生針等了10小時才成功誕下兒子，當時家人都爭相看BB，只有爸爸留下關心她。

生仔十級痛，甚至用自己生命去生BB！台灣有媽媽日前在網上發文，分享10年前生仔的痛苦經歷，晚上10點打催生針，等了10小時才成功誕下兒子，「那天早上生完，我虛脫了！」，她憶述BB抱入房間，家人都來擠去想看，只有爸爸在病床旁關心她說：「我女兒今天最棒，孫子想看都可以看」，台媽至今想起仍會哭，而爸爸6年前因心肌梗塞離世，「走的很突然！很多話都來不及說！」

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該名台媽日前在Facebook群組「匿名2公社」發文，指10年前她跟所有媽媽一樣，準備「走佬袋」跟老公入院待產，醫生當時有詢問她是否打催生針，

相信打過催生的媽媽們都知道⋯⋯ 每幾分鐘就來一次的感覺特別爽，到現在歷歷在目！

那天晚上，醫生為她打了催生針，直至翌日早上八時許才成功「卸貨」，經過10小時的陣痛，她生完後感到虛脫了！而BB抱入房間時，老公感動落淚外，老爺奶奶和她的媽媽都爭相看BB，3位長老看到孫子都特別開心。

台媽續指，當時只有爸爸紅著眼眶坐在病床旁，摸著她的頭髮，牽著她的手，哽咽地說：「我女兒也當媽媽了！」她提醒爸爸因時間有限先趕緊去看BB，但爸爸卻說：「我女兒今天最棒！孫子想看都可以看！」。

台媽當時未有太大感觸，直至兒子4歲那年，爸爸突然因心肌梗塞離世，走得很突然，很多說話都來不及跟他說，

今天有感而發！想爸爸了 每次想到當時只有我爸先來關心我，我就會哭…

台媽表示，自己還有很多說話想跟爸爸說，想跟他說她過的很好，還是一樣愛哭，老公還是一樣很皮，就是媽媽寂寞了點，沒人講笑話給她聽…

貼文即感動不少網民，「爸爸真的很疼版主...看完文章我眼眶都紅了」、「忍不住眼眶紅」、「我直接落淚，我爸也是非常突然的就走了，老天爺沒有給我們道別的時間～驟逝的痛，不管多久都無法釋懷」、「我認真地看完~眼眶紅了。你在天上的父親會知道的。」，有網民建議台媽可換轉跟孩子講笑話，「盡自己所能，不要再有所遺憾，那種感覺很難受。」

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責任編輯︰王明芳