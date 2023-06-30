【明星豪宅】黃婉佩晒新加坡過億豪宅　Race家中設私人升降機大得誇張

前女子組合2R成員黃婉佩（Race）2016年再婚，跟從事房地產的新加坡富豪David Loh結婚，先後誕下一對子女，婚後的Race息影轉行從商做老闆娘，生活相當富裕。

TVB娛樂台主持王鎮泉（Jeoffrey）日前造訪Race億元豪宅及辦公室，首度公開的豪宅豪華感十足！

【2R合體】黃婉佩婚後創業成上市CEO 女強人媽媽Race呻沒有Me Time

家裡擁酒吧枱

Race先帶王鎮泉參觀豪宅的地庫，Race笑言這裡是「老公的天堂」，因為老公很鍾意睇戲，所以家中設有私人電影院、吧枱和桌球枱，每日下午4、5點跟朋友「篤波」和飲酒，享受Happy Hour。

Race說：「某時候我工作好忙，他就在這裡睇戲。」只見私人電影院設有8張座椅，依然十分寬敞。

另外豪宅內設有健身室，當中有大量健身器材如跑步機和健身球，連啞鈴也有20多個，Race說：「我老公好勤力，日日都做運動！但我就好懶啦。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

其後Race就帶王鎮泉參觀客飯廳，或許豪宅實在太大，因而家裡設有升降機，方便上落！

王鎮泉笑說：「呢度要搭𨋢噃」，Race：「等你唔使行得咁辛苦」

▲ Race豪宅內設有升降機！

飯廳有兩個

從片段中可以看到，飯廳的空間寬敞，裝飾簡約舒適，當中擺放了兩張長形餐枱，Race表示跟家人於8人雲石餐枱食早餐，晚餐就於另一張可坐14人的餐枱用餐。

當中飯廳設有吊扇和金色吊燈，又擺放不少畫作來點綴，真係不失型格！

至於客廳走簡約風，更放了一部鋼琴，Race開心稱是老公送的生日禮物，她笑說「由細至大我都想擁有一座grand piano，不過我又彈得唔叻，所以一直唔買，好彩有老公買給我。」另外當邀請朋友來家作客時，Race會請一些歌手在家裡表演。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【嫁入豪門】前2R黃婉佩40歲生日凍齡有方 再嫁富豪老公住過億豪宅做闊太

黃婉佩：我唔做虎媽

屋外還設有一個大泳池，Race不時會跟一對仔女在泳池玩水，接受王鎮泉訪問時，Race稱雖然讓女兒返很多興趣班，自言不是「虎媽」，她說：「阿女星期六、日不用上堂，但她都學好多野，包括芭蕾舞、彈琴、功夫和中文。」因為阿女性格輪盡，為免將來有公主病，所以安排她繼續上功夫班。

而她跟老公對教育小朋友理念一樣，二人保持嚴慈態度一致。Race更講明唔生第三胎，「有一仔一女已經滿足了，我們現在出埠也要租架巴士。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

之後王鎮泉出發去Race的公司參觀，她坦言當年退出娛樂圈轉做金融，當中過程真的不易，其後她想轉職更大型的銀行工作，因爸爸一句說話搬回新加坡。

Race與妹妹黃婉球一起創立新加坡網上地產平台，她稱當年是馬來西亞新移民，她一家人超過30次搬屋，Race就因為這經歷，決定搞地產生意。她說：「當年跟家人由木屋搬至獨立屋，總之每兩年搬一次屋。」

最新影片推介：黃智雯專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R