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【醫療事故】女子腹瀉不止住院9日　手指腳趾發黑須截肢保命質疑醫療失當

健康 12:32 2023/06/30

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泰國一名女子因嚴重腹瀉就醫，不料最後卻需要截肢保命。

腹瀉後果可大可小？泰國春武里府一名30歲女子因為嚴重腹瀉前往醫院接受治療，結果住院9日後，她的手掌及腳趾竟然全部發黑，最後為了保命須要截肢。女子與丈夫事後感到非常不滿，並質疑醫院在治療期間出現醫療失誤，現正要求院方出面說明。

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根據外媒報道，事發於今年4月12日，女子的丈夫帶她前往醫院就醫，醫生檢查後診斷為嚴重腎衰竭，需要進行血液透析，亦即洗腎。隔天，院方要求丈夫簽署一份手術同意書；他不明就裡照簽不誤，結果手術完成後才發現妻子進行的是闌尾切除手術，與她本身病情毫無關聯。

丈夫透露，妻子從4月12日到4月20日住院9天，期間卻沒有跟任何醫生進行過交流。他向醫院查詢，院方表示由於當時正值泰國宋干節假期，因此大部分醫生都沒有看診。

4月21日，丈夫突然發現女子的手指及腳趾開始變黑，甚至失去意識。醫生隨即為她進行檢查，結果發現她竟感染敗血症，最終需要截斷所有腳趾、整隻右手掌及左手數隻手指才能保命。

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女子之後於4月26日出院，但兩夫婦感到一頭霧水，亦十分不滿，不明白為何只是腹瀉，最後卻嚴重到需要截肢。他們因此懷疑醫院在治療期間出現醫療失誤，並決定向媒體投訴，希望能獲得合理解釋。

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責任編輯：羅嘉欣

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