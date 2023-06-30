【大台男神】高鈞賢與馮盈盈蜜逛超市斷正　盤點入行多年女神級「女友」【多圖】

▲ 高鈞賢與馮盈盈合作新劇傳出緋聞，近日二人蜜逛超市斷正。

前港姐馮盈盈「解凍」為新劇《逆天奇案2》拍攝，最近不但事業運有起色，就連桃花運也同步上升。

近日被網民拍到她與同劇的高鈞賢蜜逛超級市場，二人邊行邊講，聊起話來女方更被男方及冧得甜笑。

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行超市斷正

馮盈盈在劇中與高鈞賢有感情戲，可能久未拍劇關係，一拍即傳出緋聞，不愧話題女王。日前二人在深圳超級市場被野生捕獲，當時馮盈盈推著購物車，而在旁的高鈞賢以拖鞋街坊造型上陣。

兩人一邊行一邊說笑，女方一度被男方的話氹得掩嘴大笑，似乎相當受落。而其實馮盈盈身旁有一名女助手同行，未知是否以作掩飾呢？

網民將巧遇馮盈盈與高鈞賢的相片及片段放到社交平台，表示認得出他們是香港藝人，但卻記得不名字：「今日逛山姆旁邊遇到熟悉的面孔，但叫不出來名字，他們拍過甚麼呀？」

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港姐冠軍配港男冠軍

現年29歲的馮盈盈參加2016年香港小姐競選勇奪冠軍入行，翌年奪得《國際中華小姐競選》季軍。自當選後不久，她便與拍拖多年的醫生男友分手。

其後先後與鄭衍峰及方力申傳出緋聞，可是從未承認過戀情，僅以好朋友形容關係。

▲ 馮盈盈與高鈞賢為新劇一同學滑手。（IG圖片）

正所謂門當互對，高鈞賢同樣「選美」出身，入行前曾任模特兒，2005年參加香港先生勇奪冠軍，其後簽約TVB成為旗下藝員。

直到2014年約滿後轉戰內地發展，近年回巢拍攝劇集《白色強人II》，獲讚演技大躍進，成功摵甩「花瓶」稱號。

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「女友」全選美出身

高鈞賢樣貌俊俏、身形高大，入行以來緋聞名單一大籮，而過往跟他傳過緋聞的，全都是選美出身，包括陳法拉、苟芸慧、徐子珊、葉翠翠及「億萬千金」吳玥彤，位位都是女神級。

陳法拉

陳法拉參加2005年國際華裔小姐競選奪得亞軍，有指高鈞賢初入行曾力追陳法拉，對此，他曾在電台訪問直言當年的確視陳法拉為女神，但兩人只是好朋友關係。

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苟芸慧

參加2008年多倫多華裔小姐和2009年國際中華小姐勇奪冠軍的苟芸慧，有傳與高鈞賢合作拍攝劇集《仁心解碼II》時撻著，之後兩人出席黃祥興的婚禮時被拍到行為親暱，故被傳出緋聞。

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徐子珊

2004年香港小姐冠軍的徐子珊有樣有身材，向來是圈中性感尤物。高鈞賢曾受訪承認對她有過好感，大讚徐子珊很有女人味、很吸引，同樣是他的女神，不過就否認跟女神拍過拖。

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葉翠翠

參加2005年度香港小姐競選奪得冠軍的葉翠翠，與高鈞賢經常出雙入對，糖黐豆似足孖公仔，故盛傳二人拍拖之說。惟兩人一直以兄弟見稱，即使女方已嫁給圈外老公周曉東多年，兼且已為三子之母，二人仍然保持友好關係出外撐枱腳。

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吳玥彤

「億萬千金」吳玥彤曾參選香港小姐及亞洲小姐，高鈞賢曾向傳媒承認對吳玥彤有好感，坦言嘗試發展兩、三星期，二人經常講電話，關係曖昧，但就未算正式開始，最後發現不太合適。女方曾連續兩年為他慶祝生日，並將照片放到社交平台，相中見她蹺住男方表現親暱。

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