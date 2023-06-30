【群星拱照】《喜劇之王》X 喜茶張柏芝莫文蔚力撐 銅鑼灣打卡區珍藏星爺手稿

▲ 喜茶是次與星爺的《喜劇之王》聯乘的特調飲品「初戀瓜瓜甘露」，女主角張柏芝在IG貼出多個Story力撐。

周星馳（星爺）的電影《喜劇之王》成為一代喜劇經典，帶給觀眾不少歡樂。喜茶的品牌宗旨「喜悅發生」，與星爺的《喜劇之王》的精神互相呼應。

於是決定於即日推出聯乘飲品與周邊產品，更設有港澳打卡區，打卡區還珍藏有星爺親手寫的主題文案︰「每個用心生活的人，都是自己的喜劇之王」。

▲ 所有精品如圖中的枱面立牌，全部都是以電影作主題設計。

飲品靈感來自劇情

喜茶是次與星爺的《喜劇之王》聯乘的特調飲品「初戀瓜瓜甘露」，來自電影中周星馳飾演的尹天仇，要幫張柏芝飾演的柳飄飄尋找初戀感覺的劇情。

而周邊產品也與劇情有關，包括：尹天仇與柳飄飄的角色徽章；「喜人的自我修養」記事簿掛飾，靈感來自戲中尹天仇喜愛閱讀並用當中理論演出的史坦尼斯拉夫斯基著作《演員的自我修養》，是尹天仇演員夢想的象徵；另外又有兩款精美坐檯立牌，分別是尹天仇與柳飄飄的石澳經典場景及兩人於沙灘中跳起的海報畫面，極具收藏價值！

在喜茶的銅鑼灣時代廣場店、澳門威尼斯人店，更設有限定打卡位，一本巨型的「喜人的自我修養」加上星爺親手寫的主題文案：「每個用心生活的人，都是自己的喜劇之王」，坐位概念來自「尹天仇」在戲中街坊福利會的房間。

最新影片推介：

女星及名媛齊給力

星爺與喜茶的全新企劃亦一呼百應，獲多位紅星支持，除了《喜劇之王》女主角張柏芝在IG貼出Story力撐，戲中演「天后娟姐」(杜娟兒）的莫文蔚也同樣有出IG story支持，更寫上「外賣仔送下午茶」。

此外，多年來與星爺相識多年的甘比（劉鑾雄太太陳凱韻）、演過星爺電影《長江七號》的徐嬌、Angelababy、何超蓮、謝安琪、張繼聰、甘比與劉鑾雄的女兒劉秀樺、顏卓靈等紅星名人都同樣貼出自己品嚐「初戀瓜瓜甘露」的Story，可見星爺的魅力與號召力！

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而品牌宣傳短片《誰是喜劇之王》，與電影主線情節相呼應，並結合原片畫面混剪。

短片將一名喜茶門店員工設定為主角，他踏實追求夢想、認真生活，並同時受到來自追求夢想過程與現實生活中喜悅的激勵，進而在夢想實現的「喜悅發生」時刻，成為自己生活中的「喜劇之王」。

周星馳也親自手寫了短片中的主題文字︰「每一個用心生活的人，都是喜劇之王」，將這次關於喜悅的意念傳遞給用心生活、感受喜悅發生的各位。

指定飲品附送精品

即日起，港澳全線分店供應產品詳情︰買聯乘特調飲品「初戀瓜瓜甘露」（$45），附送尹天仇與柳飄飄的杯套及杯貼《喜劇之王》尹天仇與柳飄飄角色徽章及「喜人的自我修養」記事簿掛飾套餐（$90），「初戀瓜瓜甘露」 + 徽章及記事簿掛飾（隨機送）- 兩款精美坐檯立牌，分別是尹天仇與柳飄飄的石澳經典場景及兩人於沙灘中跳起的海報畫面- 尹天仇或柳飄飄坐檯立牌套餐（$69），「初戀瓜瓜甘露」一杯 + 尹天仇或柳飄飄坐檯立牌一個（二選一）

港澳喜茶特設限定打卡位

喜茶銅鑼灣時代廣場店地址：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場B2層B216號舖

澳門威尼斯人店地址：澳門威尼斯人購物中心3樓809號舖

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