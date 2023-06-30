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【潮物速報】全球最細LV袋近50萬拍賣價成交　美國創意團隊MSCHF跟Crocs出芝士鞋

休閒消費 13:21 2023/06/30

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

MSCHF是一個創作團隊，6月發布全球最細的LV微型手袋，立即成為話題，日前更以約50萬港幣拍賣價成交。又MSCHF最新力作就係同Crocs合作嘅芝士鞋。（圖片:IG@mschf）

2016年成立，來自美國布魯克林區的創作單位MSCHF （讀音跟mischief 一樣）今年6月初發表一款超微小Louis Vuitton螢光綠手袋，一出即成網路熱話。

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除了它的size細到（ 657 x 222 x 700微米）要顯微鏡才可看到外，它的實用度和能見度均近乎0，相信並非各大潮女熱搭搶目標吧（更何況，它並非LV認可的官方設計）。

估唔到轉過頭MSCHF就將呢個袋放到全球潮童最祟拜的Pharrell  Williams開設嘅Joopiter拍賣平台上，食住Pharrell  Williams新任LV男裝創作總監處女作發布，又真係估唔到，又俾佢地叫到糊，呢個手袋拍賣成交價係$63,750美元（折合港幣約49萬）。

    點擊圖片放大
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相信MSCHF此舉示範咩叫「食腦」，而佢地另一大熱之作，要數到今年2月推出名叫Big Red Boot，睇過《小飛俠阿童木》嘅朋友梗係即時大嗌kawaii。

估唔到咁快食住個勢，最新作就係同大眾至愛膠鞋品牌Crocs聯乘，T鞋形沿用Big Red Boot，只係多咗好多窿窿同加咗Crocs的後跟帶，睇落似芝士鞋，唔知又會唔會掀起熱潮呢？

記者：黃鑑江

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