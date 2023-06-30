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【酷熱天氣】超市員工上班疑中暑猝死　33°C高溫下開工無冷氣熱如烤爐

健康 13:04 2023/06/30

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超市員工上班疑中暑猝死。（MBC新聞截圖）

南韓氣溫持續高企，京畿道一間Costco超市近日有員工在上班時暈倒，送院後不治。據悉，死者負責在停車場整理手推車，有員工透露，由於沒有冷氣系統，因此悶熱如烤爐。

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綜合韓媒報道，事發於6月19日京畿道河南市的Costco分店，該名負責在停車場管理手推車的31歲金姓男職員，在晚上7時被發現昏迷不醒，緊急送院後不治。據悉，當日河南市日間最高溫達到攝氏33度，連續2天發出酷暑預警。

當日死者工作時間為上午11時至晚上9時，每小時要整理約200架手推車，並從停車場送到超市門口，而正在悲劇發生前2日，他曾發訊息向同事抱怨，指工作10小時約走了4.3萬步。

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報道指，員工每工作3小時，會有15分鐘休息時間，而停車場工作人員的休息室位於超市5樓，有員工表示，往返休息室的路程需時4分鐘，會佔去很多休息時間，因此通常不會到休息室。

而死者工作的停車場為開放式設計，容易受陽光照射，亦沒有獨立的冷氣及循環系統，甚至有顧客反映過停車場很悶熱。

根據南韓政府建議，在發出酷暑預警期間，應給予戶外工作員工每小時10分鐘的休息時間；當發布35度以上的酷暑預警時，休息時間應延長至15分鐘。

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責任編輯：羅嘉欣

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