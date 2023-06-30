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【慶回歸】港鐵響應「開心香港」推大抽獎　加碼贈71,000份免費車程、26張全年免費車票

社會 12:19 2023/06/30

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

爲慶祝香港特別行政區成立26周年，港鐵將於明天（7月1日） 提供免費輕鐵、港鐵巴士服務，加碼送贈免費本地車程及全年免費車票。（資料圖片）

爲慶祝香港特別行政區成立26周年，港鐵將於明天（7月1日）提供免費輕鐵及港鐵巴士服務，市民無需拍卡或付車費；並於應用程式（MTR Mobile）舉行「開心香港」抽獎活動，加碼送贈免費本地車程及全年免費車票。

港鐵將於明天提供免費輕鐵及港鐵巴士服務，但不包括東鐵綫範圍的港鐵接駁巴士，市民進出輕鐵站及登上港鐵巴士時，無需拍卡或付車費；而輕鐵及巴士服務轉乘優惠計劃於當天不適用。港鐵亦指，會加派雙卡輕鐵行駛，並會視乎人流加密輕鐵及巴士班次。

同時，現於港鐵應用程式（MTR Mobile）舉行的「開心香港」抽獎活動，亦會於明天加碼送出7萬1千份免費本地車程，及26張全年免費車票，總值超過250萬元，讓全城開心慶賀回歸喜悅。

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記者：梁凱婷

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