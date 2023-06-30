【妊娠反應】女子連生3胎孕吐嚴重　牙齒被腐蝕全掉光【附成因及預防方法】

▲ 連生3胎孕吐嚴重，女子牙齒被腐蝕全掉光。

準媽媽在懷孕期間，身體可能會出現噁心、嘔吐等不同反應。英國一名26歲女子，懷孕16周開始出現嚴重孕吐，牙齒遭到嘔吐物的酸性物質腐蝕，導致需要拔掉所有牙齒，只能靠戴著假牙生活。

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綜合外媒報道，來自英國的26歲Louise Cooper，於2017年2月在法國一間滑雪場擔任保姆時首次懷孕，發現一周後，因出現嚴重的孕吐情況影響到工作和生活，於是飛回家鄉英國，並被診斷出罹患妊娠劇吐症（Hyperemesis Gravidarum）。

Louise在懷孕16周時，因嘔吐物中的酸性物質腐蝕牙齒，並遭到嚴重的損壞，因此需要拔掉牙齒。她表示，妊娠劇吐症的症狀非常痛苦，「我的症狀和化療的副作用不相上下，你會感覺到自己快死了」。

在連生3胎後，因為孕吐嚴重，Louise幾乎整口牙齒全都掉光，最終只能戴上假牙生活。她又補充，

當嬰兒出生時，妊娠劇吐症就會消失。但我不止有一個孩子，每次懷孕我都會有妊娠劇吐症。

妊娠劇吐症除了讓身體感到不適外，還限制了她的飲食，令她難以進食肉類，只能以吃蔬菜為主。而佩戴假牙亦讓她感到不舒服，又會令她回想起孕吐的痛苦時期，Louise稱，直到去年為止她才真正接受了失去牙齒的事實。

我現在可以不用戴假牙就離開家，生活對我來說更加輕鬆和愉快了。

美國妊娠協會（American Pregnancy Association）指出，妊娠劇吐症會讓孕婦感到嚴重噁心、嘔吐、體重減輕、脫水、和嚴重的心理健康等問題，每年大約有6萬名美國女性受此病所苦。而有研究指出，只有1-3％的女性會罹患妊娠劇吐症，有專家認為這可能與懷孕期間激素水平的變化有關，若在第一次懷孕期間曾患有該病的女性，在以後的懷孕中更有可能再次患上。

荷爾蒙分泌改變可致妊娠期牙齦炎

懷孕期間因孕婦身體出現變化而導致口腔健康問題稱為「妊娠期牙齦炎」。據香港衞生署資料指出，孕婦懷孕期間荷爾蒙分泌會有所改變，如準媽媽未有徹底清潔口腔，則牙齦就容易對牙菌膜中的細菌所分泌的毒素產生過敏反應，變得紅腫和容易出血。

另一方面，婦女懷孕亦會改變其飲食習慣，吃喝次數或變得頻密，蛀牙機會亦相對增加。而準媽媽在懷孕期間也可能偏吃甜酸食物或容易嘔吐，這些酸性食物會直接侵蝕牙齒外層的琺瑯質，使內層的象牙質外露，造成「牙齒敏感」。

建議用牙線、漱口水清潔口腔

要預防及控制妊娠期牙齦炎，準媽媽應注重口腔衛生，必需刷牙及用牙線或牙縫刷把牙菌膜徹底清除。如有頻密嘔吐情況，則建議在徵詢牙科醫生意見後使用含氟化物漱口水漱口以增加牙齒抵抗酸素侵害的能力。

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責任編輯：羅嘉欣