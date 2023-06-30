【著數優惠】牛角Buffet換新餐牌任食日本國產牛　$1 BID原價$488放題+$288起歎牛五花

▲ 牛角Buffet全新165品放題餐目登場。

牛角Buffet向來是港人大愛！Buffet專門店開逾10間，遍布港九新界，店家由即日起更推出全新餐牌，有多達165品項選擇，低至$228起可任食牛五花。

新餐牌加入極多新元素，包括日の焼肉、風の焼肉、水の焼肉、世の焼肉、唯の焼肉及霧の焼肉 6 款放題選擇。

其中日の焼肉早割時段更低至$228起（正價$258起），即可任食牛五花，指定放題更新增日本國產牛及日本九州黑毛和牛，CP值極高！

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首批日本國產牛是來自福岡北部宗像地區すすき牧場的玄米黑牛，以自耕玄米為主要飼糧，肉質有獨一無二的穀香，油花均勻，肉嫩不油膩。

惠顧水の焼肉、世の焼肉、唯の焼肉可分別品嘗到牛肩脊肉、牛頸脊、牛西冷及牛肉眼貝肉蓋等部位。而日本九州黑毛和牛則肉質細嫩，肉汁四溢，惠顧霧の焼肉即可享用到肉眼及西冷部位。

Buffet Zone同時無限量供應逾40款食物、甜品及飲品，兼且可追加前菜、沙律、燒野菜等，當中推介全新意大利朱古力雪糕，香醇濃郁，是必試美食!

為慶祝新餐目登場，店家推出兩項推廣優惠︰

第一激︰即日起至9月7日，惠顧霧の焼肉可享9折優惠，會員更可享8折。

第二激︰7月10日至13日6pm起（以入座計算）惠顧正價$448的世の焼肉，即可參與BID食活動，於7pm或8:30pm前起出價一次（必須為$1至$447之價格），出價最高之客人可以該價格享用多款日本國產牛的「世の焼肉」放題。

除牛角Buffet外，指定牛角日本燒肉專門店亦推出嚴選日本國產牛BID食活動，BID食餐點為價值$255的日本國產牛盛合，詳情可留意牛角Facebook專頁。

記者︰黃依情