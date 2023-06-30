【日本直擊】親訪全亞洲首個哈利波特影城　斜角巷+ 9¾月台打卡位全面睇【內附多圖】

▲ 記者親身直擊，進入魔法世界體驗。

哈利波特粉絲引頸以待的「東京華納兄弟哈利波特影城」（Warner Bros Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter）現已正式開幕，成為當地一大話題。

這個是倫敦之後，全球第二個以哈利波特為主題的樂園，更成為最大規模的室內設施。記者親身直擊，進入魔法世界體驗哈利波特的神秘魅力！

《哈利波特》這套由英國作家J·K·羅琳撰寫的奇幻文學，是世界上最暢銷的小說，作品已面世25年，但人氣一直不減。東京華納兄弟哈利波特影城於2021年着手興建，以《哈利波特》的拍攝場景為主題，將整套電影的場景、資料、幕後花絮等精華全數公開，就如走入了哈利波特的世界當中。

▲ 東京華納兄弟哈利波特影城的斜角巷有如真實魔法世界街頭，每間店面都相當逼真，是園內一大高潮位。（張頌婷攝）

亞洲首個哈利波特影城

於倫敦的哈利波特影城，自2012年開幕後迎接了超過1,700萬人次到訪，今次選址東京開設分館，對亞洲的哈利波特迷可說是一大喜訊。影城坐落於豐島園的練馬城址公園，由池袋乘坐西武鐵道豐島綫列車可直達，才需時15分鐘。

兩站的月台都換上了新裝，池袋站牆身變成了仿古磚頭，豐島園站則以倫敦的國王十字車站為靈感，以紅色歐陸風格，列車外更印上哈利、榮恩及妙麗等主角。

影城分成14個主題場景，有齊電影內霍格華茲魔法學校、斜角巷、9¾月台等著名場景。場內以單一方向遊覽，如果逐一慢慢邊影相邊細看，至少玩4至5小時。不少忠粉全套魔法袍上陣，甚至有人cosplay霍格華茲校長鄧不利多，很有氣氛！

▲ 豐島園站變成如倫敦國王十字站設計，列車車身都印上3位主角的肖像。（張頌婷攝）

向電影系列致敬

影城第一部分為回顧篇，可看到《哈利波特》第一至七集的電影劇照、主角的相片等，預備入場的心情。然後會在戲院欣賞由3位主角親自拍攝的解說短片，片中看到他們由黃毛丫頭長大成人，以及各拍攝部門的努力不懈，將奇幻的魔法世界變成真實電影，着實令一眾粉絲感動。

之後便開始走入影城之中，跟大阪環球影城的玩樂設施不同，更着重介紹電影整個拍攝過程，包括服裝、布景、道具、電腦特技、美術設計及聲效等等各元素，資料極為詳盡細緻，亦有短片、模型等展示，打卡以外都有大量有趣實用的珍貴資訊落袋，粉絲一定極滿足。

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場景忠實移植

當然，最矚目的仍然是將所有電影中出現過的著名場景一一完美還原，打頭陣有霍格華茲魔法學校的大廳（The Great Hall），旁邊亦有4大學院葛來分多、史萊哲林、赫夫帕夫及雷文克勞的校服，最前的台上亦有鄧不利多、石內卜、海格等角色駐場，迎接一眾「麻瓜」遊客。

走入霍格華茲之內，會左右移動的大理石樓梯間，有互動遊戲可以玩，只要在綠幕攝影機前拍攝短片，數分鐘後就會在畫框之中現身，「自拍」無難度。

校園內呈現出魁地奇球賽、休息室、校長室、圖書館等不同場景，講解在霍格華茲內的學習及生活，昏暗的燈光加上造型逼真的設計，真的有置身魔法學園的幻覺。

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多個極美打卡位

之後多個著名場景晒冷式出現，例如禁忌森林，除了有一眾動物出沒，更有最後一集《死神的聖物》為題的180米布景。位於室外的海格小屋、通往霍格華茲的走廊、德思禮家住所及《阿茲卡班的逃犯》出現的紫色騎士巴士等，亦1:1重現眼前。

來到這兒雙腿開始痠軟，影城貼心地設有室內外Cafe，可以喝杯牛油啤酒、特色咖啡及甜點回回氣。

休息過後，又有多個標誌場景等待哈利迷，包括9¾月台及霍格華茲快車，用上1929年Great Western Railway的Dumbleton Hall英式蒸氣火車仿製，退役35年以上，在英國改裝完成後，運來日本展出。

火車頭固然是打卡位，走入列車中，可看到不同集數的時代設定，窗外更有動畫效果。

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好玩互動遊戲

下個場景亦同樣震撼，東京哈利波特影城獨有的魔法部，將整個高達3米的街區移師室內。除了魔法部的職員在此「辦公」，更可以走入暖爐當中，煙霧加上青綠的燈光效果，就如施展神秘法術般好玩！

之後有Eddie Redmayne在熒幕中「現身說法」解釋怪物製作，然後就可坐上魔法掃把穿梭英國倫敦街頭及半空。其實是綠幕特技拍攝的互動遊戲，參加者可以騎上掃把，擺出有型的飛行姿勢，電腦就會將你植入動畫之中，故必要購買短片留念。

▲ 東京影城獨有的魔法部華麗似真，連辦公桌都做得極為細緻。（張頌婷攝）

行入魔幻斜角巷

來到影城的高潮，走在製作極為逼真的斜角巷，兩旁的商店樓高3層，亦有電影中出現過的古靈閣巫師銀行、咿啦貓頭鷹商場、奧利凡德魔杖店等，全部忠實移師過來，雖然不能內進，但都可以從櫥窗中看到細緻的道具及設計。燈光效果亦會轉變，由白天到黑夜均有不同感覺，是必影的打卡位。

經過一輪電影場景沉浸式體驗，即使不是粉絲，都必會感到滿足和感動。最後一站更是「跌錢」之時，這間全球最大的哈利波特商店，有超過7,000件商品，當中更有東京限定的服飾精品、影城製作指南、獨家白色魔法杖等，忠粉一定滿載而歸。

行畢整個影城必會腳軟，商店旁還有美食廣場，同樣仿照霍格華茲的大廳設計，供應輕食、以4大學院為主題的甜點、雪糕等，為整個魔法之旅劃上句號。現在入場一票難求，官網已賣到8月尾而且只剩下午時段，可以在官方認可的購票平台Trip.com或Klook碰碰運氣。

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東京華納兄弟哈利波特影城

地址：東京都練馬區春日町1-1-7

開放時間：9:30am-7:30pm

入場費：成人6,300日圓（約344港元）、12至17歲中學生5,200日圓（約284港元）、小童3,800日圓（約207港元）

旅遊Info

簽證：持香港特區護照及BNO可免簽證入境，入境前可預先填寫Visit Japan Web方便過關。

貨幣：100日圓約兌5.6港元

機票：日本航空、國泰航空、香港航空及HK Express均有航班直航前往東京，國泰航空7月份票價由4,288港元起

鳴謝：Booking.com

記者：張頌婷