【校長專訪】黃士心小學用心推行家長教育　黃頴心校長：家校合作有助學生發展

▲ 朱貝茵副校長（左）與黃校長共同推展學校的家長教育。（湯致遠攝）

家長教育這一詞，近年在學界已成「必修課」，無論中小幼，都視之為學校重要政策。

「有人說家長作為成年人，很難教育，學校專心做好教育學生的工作就好了。誠然，成年人已有自己的思想模式及判斷力，當然不是以說教形式去教育家長，但家校合作對孩子的成長十分重要，我們做的就是扶助學生成長的工作。」東華三院黃士心小學的黃頴心校長如是道。

黃校長坦言從事教育多年，往日總有感老師在學校培育學生，用盡所學所知，然而當學生回到家中，面對的很可能又是另一套教育方法或態度，長久下來，學生不單會感到無所適從，也對學習、成長有所影響。

當我退一步，從小朋友的角度去想，就會覺得不應該如此。我們做老師，尤其是現在作為校長，應多去思考怎樣才能真正幫到學生更好地成長，就會發現，答案就是家校要好好合作，所以家長教育既重要也是必要。

黃校長強調，學校明白教育孩子並不容易，正因如此，為了讓學生在學校、在家裏接受的知識和價值觀是相近的信念，因此更需要家長認同學校的方針，了解孩子不同時段的心理特色，關注孩子成長的身心健康。「我們期待與家長一起合作，在他們照顧子女和教導孩子的過程中，給他們更多信心和力量。」

▲ 除邀請校外嘉賓，黃校長亦會不時針對家長有興趣的議題舉辦分享講座。（受訪者提供）

首辦跨區大型親子活動

東華三院黃士心小學向來積極推動正向思維及家長教育的工作，朱貝茵副校長直言：「希望我們能成為家長們信賴的『同路人』，在培育下一代的路途上，全心攜手、並肩而行。」

說到學校的家長教育工作，朱副校如數家珍：「我們因應學校發展及家長需要，定期舉辦各種家長講座和工作坊，讓家長了解有關孩子成長和教育的最新資訊和研究成果，並學習一些育兒技巧和方法。例如正向教育講座、生涯規劃講座；也有各種家長關心的主題如小一適應、預防沉迷上網、網絡危機講座、提升子女執行能力等。」

▲ 學校不時舉辦親子活動，促進家長與孩子間的溝通。（受訪者提供）

而剛在今年圓滿落幕的大型親子學堂「荃心葵手樂青苗」，更是一項歷時大半年的綜合型親子活動，由學校與東華三院學生輔導服務合辦。是次活動除讓學校家長參加，更推廣至葵青及荃灣區的幼稚園家長，讓更多家庭受惠，一起在培育孩子的道路上學習及扶持。

朱副校指：「因為在學校工作中，我們體會到每位學生的成長與其原生家庭的教養及溝通有着密不可分的關係。學校深明家長對孩子的影響力，故致力讓家長及早獲得相應的支援及資訊，從而培育健康、愉快和發展均衡的孩子。」

▲ 自去年開始舉辦的「荃心葵手樂青苗」親子學堂，涵蓋各種活動，包括圖中的「親子山野樂無窮」。（受訪者提供）

駐校社工傅敏妍姑娘解釋：「『荃心葵手樂青苗』親子學堂，其實從名字中便可發現此活動背後的理念，就是讓黃士心小學及本校家長，以至荃灣及葵青區的幼稚園家長，全心攜手合作扶育孩子這株幼苗，茁壯成長。今年學校首辦此學堂，活動相當豐富，包括4場星級講座及兩場親子活動。其中，學校邀請到多位嘉賓到校分享育兒心得及正向教養方法，例如麥何小娟、麥潤壽（BBS，MH）、郭啟晉及森美。」

新任校長約家長努力破冰

講座以外，活動中更包含不止一次的大型活動，如「親子山野樂無窮」及「親子桌遊工作坊」，透過帶領家長與孩子一起走進大自然及體驗桌上遊戲，促進彼此的雙向溝通，共享快樂的親子時光。

黃校長及朱副校欣慰指，活動相當受學校及幼稚園家長歡迎，參與度非常高，大家給予的回饋亦正面投入，讓學校團隊對於未來籌辦更多家長教育方面的活動更有信心及動力。

▲ 「荃心葵手樂青苗」累積了超過 800人次參加，其中星級講座尤其受歡迎，如圖中麥何小娟女士的分享講座。（受訪者提供）

舉辦各種活動、講座的初衷，總是出於提供切實的幫助予更多學生，黃校長坦言，初來到任時，家長教育的推展比預期困難。「當時正值疫情，家長們對於一個新校長已經充滿陌生感，還不能面對面認識，而要隔着電腦。」可想而知當初「破冰」的難度。

為建立起有效的家校合作平台，黃校長決心與家長建立積極的溝通和合作關係，通過家長會、家長雅聚等活動，促進家校之間的交流和合作。

「一開始他們對我還很陌生，所以會約多一點，大概十多位家長，聽聽大家的意見、困難，後來見多了，家長開始對我認識、了解，就更主動，甚至很多時一位家長提出了問題，其他家長會分享自己的方法，好似成了一個互相交流的家長聚會。」

黃校長笑言：「我反而成了旁觀的角色，不過當聽到有些困難或問題時，我也會從校長、老師的角度和專業去提出意見。」

正向管教讓親子關係變好

東華三院黃士心小學用心推行家長教育，不只校內學生家長受惠，區內的幼稚園家長同樣得到受益。小朋友就讀於東華三院王胡麗明幼稚園的歐太，就參與了「荃心葵手樂青苗」的好幾項活動，包括星級講座和「親子山野樂無窮」。

「我聽了森美的那次講座，他分享了自己小時候經歷和自己患有ADHD的感受，雖然我的小朋友沒有，但一聽之下，卻發現與我丈夫的情況一樣，才驚覺原來成年人也一樣有可能患病而不自知。」歐太笑言講座讓她獲益良多，改善了夫妻溝通。

▲ 歐太（左）與林太分享自己參與學校家校合作活動的感受，坦言獲益良多。（湯致遠攝）

而兒子就讀於黃士心小學的林太，則對學校舉辦的「正向管教有辦法」家長小組讚不絕口。

她說：「兒子以前做功課常常不專心、坐不定，過去自己常因各種管教問題責罵他，親子關係說不上太好，自己也不開心。後來參加了學校的管教小組，學習了老師教導的方法，像是小朋友不聽話、自己有情緒時，怎樣冷靜的小秘訣；和孩子的溝通方式等，真的大大改善了和兒子的相處。現在兒子更明白我為何不讓他喝太多凍飲，也更願意聽教，真的很感謝學校給予機會讓我學習。」

作者：王嵐