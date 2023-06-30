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【人妻大解放】林夏薇36歲生日遊船河晒線派福利　獲好友胡定欣+陳山聰+趙希洛齊慶賀

娛樂 12:51 2023/06/30

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

一定有個難忘生日。

林夏薇今日（6月30日）36歲生日，雖然近日忙於拍攝《逆天奇案2》， 不過趁有空檔就獲一班兄弟姊妹慶祝生日，包括胡定欣﹑趙希洛﹑陳山聰夫婦﹑林子善夫婦及梁諾妍等齊齊遊船河下水消暑。

《法言人》受歡迎帶挈林夏薇搵真銀　薇薇忙拍《逆天奇案2》飲樽水果水養生

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遊船河慶祝

薇薇在社交網分享相片，相中可見穿上一件頭泳衣的薇薇，大晒事業線加長腿，吸睛十足，又與一班好姊妹齊齊舉V合照，又坐巨型浮床曬太陽，之後眾人飲香檳舉杯慶祝，玩得非常開心。

他們更為薇薇準備了三個精緻蛋糕又有不同氣球，如此有心思，難怪薇薇留言：「哈哈，又按時成長，感謝相遇與陪伴，大家都健康幸福。」

大家玩得好開心。

老友鬼鬼

好姊妹定欣亦在網上分享與壽星女的照片，留言表示：「HaPpy BiRtHDay to YOU!親愛的林蝦米，繼續身體健康，繼續快快樂樂，繼續開懷大笑，繼續……..船P，繼續………..飲，繼續……Keep，繼續………..飄。」兩個大擺心心甫士，頭貼頭合照，果然姊妹情深！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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