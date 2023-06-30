【全線結業】Foot Locker正式全面撤出香港　網民不捨: 地方闊鞋款多，職員用心

▲ Foot Locker即日起撤出香港，不少粉絲表示不捨。

有留意潮物、波鞋資訊的你，相信今日都會有點不捨。美國運動服飾連鎖品牌Foot Locker 日前在社交平台宣佈6月30日正式全面撤出香港，關閉香港網店及結束6間實體店業務，一星期前大清貨所有商品3折起出售。消息一出，不少網民大感可惜「啲款幾獨特，波鞋街無」、「希望在香港再次見到您」。

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全球大收縮調整業務

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Foot Locker早前已宣佈將在2026年前關閉經營表現不達標的420間分店，但強調計劃只為精簡業務及專注核心區域。消息指，品牌有意在社區開設300間新概念店，開拓長者及兒童市場，目的希望增加商場以外店鋪收入。至於亞洲其他地區業務，有指將改為特許經營模式，同時集中資源發展線上購物。

重返5年 再度撤走

▲ 尖沙咀旗艦店。(圖片來源:網上圖片)

據悉，Foot Locker早在多年前於香港開設分店，但之後宣佈全面撤出。到2018年捲土重來，當時以230萬月租租用尖沙咀北京道及亞士厘道交界裕華國際大廈4層高複式舖位。其後，又陸續擴充營業開設分店，分別在九龍灣、旺角、沙田、元朗及屯門，合共6間分店。直至今年3月，再次宣布撤出香港市場。

社交平台發出告別公告

▲ Foot Locker於社交平台發出告別公告。(圖片來源:Foot Locker Instagram)

Foot Locker已於距離撤出日子一星期前，分別在官網、Facebook及Instagram貼出「多謝支持 後會有期」告別聲明。

再見了！說再見絕非易事，但時候已到：Foot Locker Hong Kong 經已結業。感謝您的支持。能為您服務真的是很棒的事情，我們希望能啟發您找到自己的個人風格。

同時表示，如有任何疑問，在2023年7月28日（星期五）或之前，仍可以到官網查詢或電郵至service@footlocker.hk。

網民不捨:職員用心，地方闊鞋款多

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撤出消息已在多月前傳出，1星期前已進行3折大清貨，不少支持者都趕在結業前掃貨。而官網最新消息亦表示，所有實體店已關門，大量粉絲即留言表達不捨之情。

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責任編緝：張懿慧