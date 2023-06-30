【暑假好去處】誠品生活推100場手作體驗　祈願風鈴+手繪招財貓感受日本傳統【附報名連結】

誠品生活「百匠手作魂」今年推出總計100場的手作體驗活動，邀請大家一同走進藝文與生活的異時空國度。今個暑假以大家熟悉的亞洲出發，7個品牌14場工作坊，由裝飾點綴到特色美食，玩盡亞洲各地傳統工藝！

祈願風鈴工作坊

每年夏天，日本會舉辦盛大的「川崎大師風鈴市」，集結舉國47個都道府縣和國外共900多種、3萬多個風鈴。

自然記錄者山有文西，將即席教授手作參與者學習製作專屬的祈願風鈴，包括繪畫玻璃風鈴及立體面的獨特技巧，再運用大自然及環保素材製作別具個人風格的風鈴吊飾，並於紙上許下對未來的目標或心中的盼望。

▲ 祈願風鈴。（誠品提供）

和菓子の夏工作坊

和菓子是擁有千年曆史的日本傳統甜點，Adele's Abdc Cooking Workshop將大家透過日本傳統手藝及工具運用，呈現出季節變化或節日氣氛，帶來視覺及味覺雙重享受！參與者將在指導下製作3款象徵夏日的和菓子，一同感受夏日氣氛！

▲ 和菓子の夏工作坊。（誠品提供）

手繪日本白陶瓷錢罌招財貓

大家對招財貓一定不陌生，在日本，舉右手是代表雄性貓咪，招財進寶；舉左手則是雌性貓咪，代表廣結人緣；舉雙手，則意味著雙緣共進，既招財又招人緣。除了左右手外，不同顏色的招財貓亦有不同的寓意！在T'art Studio的工作坊中，參與者可因應個人喜歡的顏色或圖樣製作自己專屬的招財貓！

▲ 手繪白陶瓷錢罌招財貓。（誠品提供）

韓式花束工作坊

韓國花藝選材柔和、風格簡約，花藝師們會根據不同的花材調整排列高低，讓花束更立體。369 Florist Lab將帶大家透過手作了解韓式花藝特色和精髓，適合對韓國文化感興趣、喜愛花藝的手作旅人。

▲ 韓式花束工作坊。（誠品提供）

土耳其馬賽克燈

馬賽克燈是源於土耳其的傳統玻璃製造技術，擁有超過5,000年歷史，獨特的油燈外形，燈光穿透拼貼的彩色玻璃，增添異域氛圍。ATA Organic將在工作坊中，讓參與者發揮想像力完成獨一無二的土耳其燈。

▲ 「百匠手作魂」設多個暑假限定主題。（誠品提供）

▲ 7月工作坊還有緣月咖啡SCA國際咖啡師技能基礎証書。（誠品提供）

▲ 土耳其馬賽克燈。（誠品提供）

記者：李越樺