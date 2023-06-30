【暑假好去處】誠品生活推100場手作體驗 祈願風鈴+手繪招財貓感受日本傳統【附報名連結】
誠品生活「百匠手作魂」今年推出總計100場的手作體驗活動，邀請大家一同走進藝文與生活的異時空國度。今個暑假以大家熟悉的亞洲出發，7個品牌14場工作坊，由裝飾點綴到特色美食，玩盡亞洲各地傳統工藝！
每年夏天，日本會舉辦盛大的「川崎大師風鈴市」，集結舉國47個都道府縣和國外共900多種、3萬多個風鈴。
自然記錄者山有文西，將即席教授手作參與者學習製作專屬的祈願風鈴，包括繪畫玻璃風鈴及立體面的獨特技巧，再運用大自然及環保素材製作別具個人風格的風鈴吊飾，並於紙上許下對未來的目標或心中的盼望。
和菓子是擁有千年曆史的日本傳統甜點，Adele's Abdc Cooking Workshop將大家透過日本傳統手藝及工具運用，呈現出季節變化或節日氣氛，帶來視覺及味覺雙重享受！參與者將在指導下製作3款象徵夏日的和菓子，一同感受夏日氣氛！
大家對招財貓一定不陌生，在日本，舉右手是代表雄性貓咪，招財進寶；舉左手則是雌性貓咪，代表廣結人緣；舉雙手，則意味著雙緣共進，既招財又招人緣。除了左右手外，不同顏色的招財貓亦有不同的寓意！在T'art Studio的工作坊中，參與者可因應個人喜歡的顏色或圖樣製作自己專屬的招財貓！
韓國花藝選材柔和、風格簡約，花藝師們會根據不同的花材調整排列高低，讓花束更立體。369 Florist Lab將帶大家透過手作了解韓式花藝特色和精髓，適合對韓國文化感興趣、喜愛花藝的手作旅人。
馬賽克燈是源於土耳其的傳統玻璃製造技術，擁有超過5,000年歷史，獨特的油燈外形，燈光穿透拼貼的彩色玻璃，增添異域氛圍。ATA Organic將在工作坊中，讓參與者發揮想像力完成獨一無二的土耳其燈。
記者：李越樺