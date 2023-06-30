  • 31°C
香港時間 : 2023630日 (週五) 14:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【冒充學生】32歲女假扮16歲中學生　讀3校逾一年始被揭發真正身分公開

教育 13:28 2023/06/30

分享：

分享：

熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

32歲女子假扮16歲高中生入讀3間中學。

早前美國一名29歲的韓裔女子扮16歲中學生，入讀高中4日被發現。最近美國又有32歲女子假扮16歲高中生，不過她入讀3間中學逾一年才被揭發，她的真正身分亦因而公開。

最新影片︰

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】馬來西亞生態遊餵大象睇螢火蟲　秘境直擊海龜生蛋見證生命力

綜合外國傳媒報道，美國麻薩諸塞州的English High School管理人員發現一名16歲學生提交的文件中有多處不準確的資料，其後證實她並非16歲，真正身分是32歲任職社工的Shelby Hewitt，她被指控身分欺詐和偽造文件的罪名。

據檢察官稱，Shelby於去年9月7日至今年6月14日在波士頓的3間高中就讀，除了English High School外，還有Jeremiah E. Burke High School、Brighton High School。她以Daneilla Alessandra Blake和Ellie Alessandra Blake的假身分入讀。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

以兩個假身分讀中學

據法庭文件顯示，Shelby使用偽造的文件在該學區註冊，其中包括偽造的兒童和家庭部文件。警方發現5份偽造文件，其姓名簡寫分別為「DBH」和「EAH」，與她兩個假身分的姓名首字母相符。警方已申請逮捕令，但根據刑事起訴書，Shelby尚未被捕。

當地傳媒訪問有關中學的學生，得知Shelby曾告訴同學，她的父母死於吸毒過量，但後來又聲稱她的父親在監獄裡，她無家可歸，甚至聲稱自己是來自哥倫比亞的移民。有學生指，「她自稱會說西班牙語，但我從未聽過她說。」

有學生表示，「她數學很好，我們經常問她功課。」不過，也有人覺得她的衣著打扮老土，不像16、17歲的年輕人。當學生知道她的真正身分時都感到震驚和不安，難以想像一位社工會做出這種事。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【冒充學生】28歲女扮成17歲少女　母幫手偽造出世紙混入高中學英文一年
16:09 2023/06/17
【冒充學生】28歲女扮成17歲少女　母幫手偽造出世紙混入高中學英文一年
【冒充學生】29歲女嫌生活苦悶再讀中學　偽造出生證明扮16歲上課4日始被揭穿
13:21 2023/03/23
【冒充學生】29歲女嫌生活苦悶再讀中學　偽造出生證明扮16歲上課4日始被揭穿
【冒充學生】29歲女扮16歲中學生入讀4日　被控偽造文件判決結果出爐
10:07 2023/05/19
【冒充學生】29歲女扮16歲中學生入讀4日　被控偽造文件判決結果出爐

你可能感興趣

【冒充學生】28歲女扮成17歲少女　母幫手偽造出世紙混入高中學英文一年
16:09 2023/06/17
【冒充學生】28歲女扮成17歲少女　母幫手偽造出世紙混入高中學英文一年
【冒充學生】29歲女嫌生活苦悶再讀中學　偽造出生證明扮16歲上課4日始被揭穿
13:21 2023/03/23
【冒充學生】29歲女嫌生活苦悶再讀中學　偽造出生證明扮16歲上課4日始被揭穿
【冒充學生】29歲女扮16歲中學生入讀4日　被控偽造文件判決結果出爐
10:07 2023/05/19
【冒充學生】29歲女扮16歲中學生入讀4日　被控偽造文件判決結果出爐
中學 偽造 罪案 美國

最高瀏覽

【出入境管制】內地男帶1物入境香港　被海關截查罰$4300：我太智障了
17:03 2023/06/29
【出入境管制】內地男帶1物入境香港　被海關截查罰$4300：我太智障了
【恐怖意外】火警演習滅火筒突爆炸　中學生遭擊中內臟流出當場慘死
18:21 2023/06/29
【恐怖意外】火警演習滅火筒突爆炸　中學生遭擊中內臟流出當場慘死
【樂壇天后】鄭欣宜「失蹤」真相與公司有關　傳想自立門戶被拒絕？
11:04 2023/06/29
【樂壇天后】鄭欣宜「失蹤」真相與公司有關　傳想自立門戶被拒絕？