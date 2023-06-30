【冒充學生】32歲女假扮16歲中學生　讀3校逾一年始被揭發真正身分公開

▲ 32歲女子假扮16歲高中生入讀3間中學。

早前美國一名29歲的韓裔女子扮16歲中學生，入讀高中4日被發現。最近美國又有32歲女子假扮16歲高中生，不過她入讀3間中學逾一年才被揭發，她的真正身分亦因而公開。

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綜合外國傳媒報道，美國麻薩諸塞州的English High School管理人員發現一名16歲學生提交的文件中有多處不準確的資料，其後證實她並非16歲，真正身分是32歲任職社工的Shelby Hewitt，她被指控身分欺詐和偽造文件的罪名。

據檢察官稱，Shelby於去年9月7日至今年6月14日在波士頓的3間高中就讀，除了English High School外，還有Jeremiah E. Burke High School、Brighton High School。她以Daneilla Alessandra Blake和Ellie Alessandra Blake的假身分入讀。

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以兩個假身分讀中學

據法庭文件顯示，Shelby使用偽造的文件在該學區註冊，其中包括偽造的兒童和家庭部文件。警方發現5份偽造文件，其姓名簡寫分別為「DBH」和「EAH」，與她兩個假身分的姓名首字母相符。警方已申請逮捕令，但根據刑事起訴書，Shelby尚未被捕。

當地傳媒訪問有關中學的學生，得知Shelby曾告訴同學，她的父母死於吸毒過量，但後來又聲稱她的父親在監獄裡，她無家可歸，甚至聲稱自己是來自哥倫比亞的移民。有學生指，「她自稱會說西班牙語，但我從未聽過她說。」

有學生表示，「她數學很好，我們經常問她功課。」不過，也有人覺得她的衣著打扮老土，不像16、17歲的年輕人。當學生知道她的真正身分時都感到震驚和不安，難以想像一位社工會做出這種事。

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責任編輯︰王明芳