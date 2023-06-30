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【性感靚媽】人妻Yoyo騷珍藏性感內衣照　陳自瑤預告大解放再拍豐胸廣告【多圖】

娛樂 14:17 2023/06/30

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

41歲人妻陳自瑤（Yoyo）擁有姣好身材，更不時於IG派福利圖，雖然已貴為一女之母，惟Yoyo的性感相噴血度絕不遜於一眾年輕女藝人。

【性感靚媽 】陳自瑤裙擺吹起險洩春光超誘惑　Yoyo：風靜靜的吹就好【多圖】

花絮照超火辣

陳自瑤今日於IG分享內衣照，穿上白色內衣的Yoyo谷出深長的事業線，認真「胸」湧澎湃，當中她寫道：「藍天與白雲，很喜歡的一組花絮照 #兩年前的花絮照 #大家期待新一輯廣告嗎？」

原來Yoyo近日正拍攝新一輯豐胸廣告照，她晒出兩年前的花絮照，向粉絲預告再度大解放。

當中好友連詩雅、陳凱琳留言大讚很靚，不少網民也心心眼，當中留言包括：「接近完美」、「點解可以甘正」、「點解可以靚到咁，好正呀yoyo」、「自信的女人最美麗」和「流鼻血了」

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4日前，Yoyo分享兩年前拍攝的豐胸廣告片，穿上三點式的她身材超吸睛，她更憶述當日拍攝過程非常艱辛。

當中她說：「真係上山下海，我仲要企上懸崖一條靚嘅廣告片，背後要付出代價。」

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【靚女帶貨】陳自瑤獲讚講解夠到位　Yoyo直播帶貨6小時吸金逾8千3百萬

頻頻晒性感福利圖

Yoyo近年不吝嗇騷身材，除拍廣告外，每逢出席台慶或頒獎禮等大型活動，Yoyo的性感打扮也不會令人失望。

今年初踏入新年之際，Yoyo於IG分享一輯性感床照，以白色棉皮包著自己，不禁引人瑕想。

另外5月18日，Yoyo分享數張靚相，相片中，Yoyo穿上花花圖案連身裙，充滿春日氣息，Yoyo於五星級酒店著名打卡位大擺Pose拍照，期間突然怪風來襲，Yoyo的裙襬被吹起，除了不經意晒出靚腿外，更差點兒洩春光，索到爆！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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