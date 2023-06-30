【子女教養】小二兒子棄名校轉讀國際學校　醫生父：為默書吵架太無謂

▲ 醫生爸爸認為，為默書跟兒子吵架太無謂。

朋友兩夫妻都是名醫，他們畢業自某間傳統名校，是會考及高考狀元。事實上，他們的父母叔伯、姨表姻親、朋友師兄弟妹，統統是該名校的傑出校友和高材生；他們體內流的，是名校的藍血。

理所當然，他們的兩個兒子，也入讀了該名校的附屬小學。小學校風淳樸、師資優良、環境幽美、教育熱誠，是城中所有家長夢寐以求的聖地。可是，小兒子讀完二年級後，就轉去國際學校了；眾人大跌眼鏡。

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「小兒子不是讀傳統學校的料子，幾乎每次默書都零分。每晚我幫他溫習默書，他總不能記得清楚，試過各種方法都教不會；改正錯字後又再錯，終於搞對了，之前寫對的字又突然寫錯。結果往往是我發火怒吼、兒子哭鬧撒野，妻子勸又不是、罵又不是，雞飛狗跳，全家不得安寧。」

然而，小兒子的學習能力沒有問題。他能理解、分析及表達語文知識，其他科目如數學、音樂等更是得心應手；上學時，與老師同學的社交也正常得很。也不是父母的教法有問題。大兒子讀得很好，默書從來順利；而且兩夫婦皆是聰明絕頂的讀書高手，又是醫生，對心理學或兒童成長都很了解；加上非常熟悉名校，連學校老師也是自己以前的老師，對默書考試的攻略簡直是瞭如指掌。

「吵到一個地步，有一天我忽然醒悟了。兩父子為了默書而吵架，傷害了感情，多麼無謂呢？所以即使不捨得名校，也決定要轉校了。」朋友是經過深思熟慮的。「轉到國際學校之後，沒有功課，沒有默書測驗，小兒子登時快樂多了；而我們兩父子的感情也馬上大大改善！」

孩子今天默書不好，不代表永遠不懂默書；倘若他真的對默書沒有天份，自然會發展其他才能來彌補這方面的不足。可是，父母與孩子的關係，卻是分分秒秒的日積月累，將會影響一輩子的自信和安全感。

正如我上篇《陪讀令親子感情升溫》所說：「陪讀書是：良好的親子關係，永遠比成績分數更重要。」默書成績不好，不是世界末日；親子關係受到不可挽回的破壞，才是得不償失。

文章原刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「默書傷感情」。

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