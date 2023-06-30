【短線旅遊】快閃澳門網紅熱捧打卡Cafe　歎$45人龍牛角包窩夫+天台飲啡【內附地址】

▲ 快閃澳門3大打卡Cafe，歎$45人龍牛角包窩夫及天台飲啡。

近年，「文青」、「cafe」、「打卡」這3個詞的combination無處不在，遠至韓國、泰國、台灣，甚至香港也有，當然澳門也不例外。疫情過後，澳門也換上新面貌，有不少IG-able的打卡文青cafe冒起，並成為新一代在小紅書裏受網紅追捧的遊澳門必到景點。喜歡打卡的朋友們，不妨趁周末過大海一趟，感受一下異地的文藝氣息。

▲ 澳門人大力推薦的文青cafe Chaa caffeine & treats，店內環境清新優雅，僅得十數個座位，經常大排長龍。（黃依情攝）

(1) 人龍店Chaa caffeine & treats︰牛角包窩夫╳日式抹茶

早起的鳥兒有蟲吃，澳門的朋友不忙溫馨提示我，要去Chaa caffeine & treats的話，一直要趁早！

這間相隔大三巴約10分鐘步程的咖啡店，是澳門近期爆紅的小店，經常大排長龍，周末或假期等上十幾廿張枱已不見怪，閒日亦不例外，人氣極高。

雖說是Cafe，但店家最主打的卻是日式抹茶及Croffle。所謂Croffle，即是牛角包croissant與窩夫waffle的混合版，以製作牛角包的麵糰，用機壓出窩夫的形狀，再加配料，是近年韓國大熱的小食。

Chaa的老闆之一Tiffany，原本任職酒店業，但她對咖啡文化及飲食業非常有興趣，於是在疫情時與朋友開設了Chaa。

而且她們不想獨沽一味只賣咖啡，反而嘗試以較新穎的Croffle及日式抹茶作賣點，在當地可算是「先頭部隊」，幸而策略成功，令澳門人愛上這極具新鮮感的小食。

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鹹甜味牛角包窩夫

Croffle有鹹或甜味選擇，每款賣相也非常IG-able。Tiffany就分別推介一鹹一甜的招牌款式，鹹版代表有CHICKEN & CROFFLE，以慢煮雞胸肉配上煙肉、冰菜、太陽蛋及楓糖糖漿，以甜突出雞肉的嫩滑，非常特別。

而甜版之選則有CHAAFFLE，配料有抹茶、mascarpone芝士及白朱古力碎，並特別選用竹炭Croffle，能同時嘗到抹茶及竹炭香味，且不會太甜膩。

若自問是焦糖控的話，絕不能錯過另一款甜食推介DOUBLE C，有齊焦糖餅乾醬、焦糖餅乾碎、焦糖醬及mascarpone芝士，整份甜品鋪天蓋地都是甘甜濃郁的焦糖材料。縱然是邪惡一點，但那份甜中帶微苦的焦香，簡直令人吃不停口。

Chaa caffeine & treats

地址：澳門新馬路草堆街84號美麗閣地下A座

營業時間：11am-7pm

(2) 中國風青樓Chillout︰賣啡不賣身

咖啡店青樓Chillout，除名字富詩意外，店家裝潢及氛圍也極具傳統中式味道。皆因咖啡店正正位於澳門崗頂一條名為「青雲里」的小巷裏，入口處還有個「青雲里」牌坊，這門樓是澳門歷史城區內的重要街道，也是受保護文物，所以老闆Roy特別將咖啡店命名為青樓，希望帶出古色古香的風味。

青樓是一幢兩層高的咖啡店，地下是沖咖啡的位置及日式榻榻米用餐區，樓底極高，斜向的天花板又以竹枝搭成，仿如古時的中式大宅般。

樓上則是個戶外小露台，不怕近來天氣熱的話，拿杯咖啡上去慢慢歎兼打卡就最好不過。

▲ 【青樓Chillout】火焰棉花糖咖啡（$45）（黃依情攝）

任職髮型師的Roy是位咖啡迷，他的理想是開設一間特色咖啡店，除了能在舒適的環境工作外，還可聚集一班咖啡友，一舉兩得。

他不諱言現時澳門開設了很多文青cafe，但他們就從環境設計及自家烘焙豆上花心思，成功吸引一批港澳及內地旅客，專程來店打卡拍照兼品嘗美食。

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首推有火焰棉花糖咖啡（$45）及生椰拿鐵，兩款咖啡都是以深烘焙豆沖調，咖啡味會比較濃郁，加奶後口感更豐腴濃厚。

前者面層綴有3大粒棉花糖，這絲絲的甜味能中和咖啡微澀。後者則將椰子水及Latte二合為一，每一口都有清新椰子味，椰粉不容錯過。

青樓 Chillout

地址：澳門青雲里2號（岡頂警察局斜對面）

營業時間：12nn-6pm

(3) 復古咖啡甜品店逸日︰支持本地文化

甫來到逸日，仿如坐時光機回到「那些年」的澳門及香港一樣。店內以綠色紙皮石地板搭配粉彩色正方磚牆，加上深棕色的木枱凳、書架、廚櫃及枱燈，一室濃厚的復古味道，樸實無華。

▲ 【逸日】建議可選靠窗邊的木吧枱坐，是絕美的打卡位。（黃依情攝）

逸日的店主說，他本身是位酒店餅房廚師，當初開設這間咖啡店是因為認識到志同道合的拍檔，並且想挑戰一下自己的程度是怎樣。咖啡店是以「澳門本地」為主題，他更希望能營造出一個有社區性兼且有親切感的地方。店主說︰

「我覺得咖啡店或多或少是個社區的文化聚集地，所以我們會盡量減少商業化的氣息，會積極參予及支持本地文化創作。過去這裏亦曾舉辦過書展、音樂表演、講座等，希望往後日子能在澳門人心中以親切的形象存在。」

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Cafe供應甜品及飲品為主，會有小量鹹食，最受歡迎是泡芙、布丁、雪糕及蛋糕等，大部分醬料都是他們自家製，例如黑朱古力開心果泡芙及榛子泡芙中用到的果仁醬，就是一手一腳由原粒果仁磨成，非常有誠意。

逸日

地址：澳門木橋街23號

營業時間：12nn-7pm（逢周二休息）

記者︰黃依情