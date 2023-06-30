【好人好事】32歲女患末期卵巢癌僅餘數月壽命　鄰居動員免費辦婚禮助圓夢

▲ 32歲女子患末期卵巢癌，僅餘數月壽命，鄰居動員免費幫她辦婚禮圓夢。（網上圖片）

人生壽命短短數十年，有人長亦有人短，最重要活得精彩，不虛度光陰。外國一名32歲女子艾瑪（Emma Rice），患上末期卵巢癌，醫生告知只餘下數月生命，在剩下的生命中，Emma決定跟青梅的男友竹馬達瓦（Dava）結婚，親朋好友及鄰居得知後，全部動員起來，免費提供許多服務，助她圓夢。

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根據國外媒體《鏡報》報道，艾瑪（Emma Rice）2021年2月開始出現下體大量出血及不適，往醫院檢查後發現子宮頸出問題，遂接受化療和電療，但是癌症還是擴散了，今年1月確診了第4期卵巢癌，醫生指只餘下幾個月壽命。不過Emma沒有因此而意志消沉，反而希望在生命結束前完成夢想，與自己大2歲的青梅竹馬男友Dava結婚，兩人在16、17歲就開始拍拖，一直到現在。

Dava表示他們一直夢想有一天能夠可以結婚，但無法負擔婚禮的使費，不過就算知道女友有病，他還是下定決心，希望能夠娶她。當地的鄰居及親朋好友得知後，紛紛前來幫忙，提供免費的場地、蛋糕、戒指、汽車、DJ和攝影師，透過大家的幫助，兩人在4月29日完成婚禮。

Emma回憶表示，當天感覺自己像個公主，婚禮超出了自己的想像，是她一生中最美好的時光，他們非常感謝大家的支持，Emma表示會好好善用餘下的生命。

5類女性容易患上卵巢癌

台灣馬偕醫院婦科癌症學科主任張志隆在節目《健康2.0 名醫觀點》中指出，卵巢癌患者可接受手術，再配合術後的化療，而目前只有少數的標靶藥物被證明對卵巢癌有效果。患者在初次治療後，病情可獲一定程度控制，但約7至8成患者會復發，且復發的間隔時間會愈來愈短，最後可能會產生抗藥性。

張志隆表示，卵巢癌的成因依然不明，但有5類女性要特別注意：

1.有家族病史

卵巢癌與家族史有一定關係，例如媽媽、姊妹或其他直系親屬曾患卵巢癌，自己要特別小心。

2.有基因突變

如經過檢查發現有基因突變，例如BRCA1和BRCA2，女性在有生之年有一定風險患卵巢癌。

3.子宮內膜異位症

研究顯示，有部分子宮內膜異位症與某些特定的卵巢癌有相關性。

4.不曾生育

卵巢癌或與長期、持續性的排卵有關，例如從未生育過的女性，因為卵巢沒有休息、長期持續性排卵而提升患癌風險。

5.初經早或停經晚

在月經周期一直持續性排卵，患卵巢癌亦較高。

張志隆直言，卵巢癌沒有真正很好的預防方法，但以上5個高危群組在40歲後可定期檢查，例如照超聲波以及癌指數檢查，有助及早發現卵巢癌。

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責任編輯︰王明芳