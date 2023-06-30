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【家用問題】每月$8000家用僅夠日常開支　兩孩全職媽呻無零用錢：連工人都不如

親子 14:35 2023/06/30

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每月$8000家用僅夠日常開支，兩孩全職媽呻無零用錢：「連工人都不如」。

百物騰貴，有小朋友的家庭開支更加大！有兩孩全職港媽上網呻開支大，老公每月給她$8000家用，包辦日常支出一日三餐，甚至醫生診金，令她極為無奈，更慨嘆自己連工人都不如，「唔洗買吓嘢、扮吓靚嘅？一個工人都$6,000啦！」

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該名全職港媽在親子王國討論區以「家用問題想離婚」為題發帖，指她育有兩個小朋友，負責日常生活的開支、1日3餐的伙食及看醫生的費用。她透露單單是上個月，2個小朋友的醫生費用已經花了$4000，但老公仍認為$8000的家用已經好足夠，令她百般無奈，更有意離婚，

照顧你哋日常，然後個老婆無零用？唔洗買吓嘢扮吓靚嘅？

一個工人都6000啦！

真心連一個工人都不如！

貼文一出，即掀起熱議，不少網民都提議樓主應該找份兼職，「8K都照生兩件點計自己都有點責任吧？如果覺連工人不如嘅，搵時間做下part time」、「你出返嚟做嘢，叫佢請工人湊2個小朋友」。有網民則認為，樓主應該跟老公好好傾吓家用問題，「$8000包日常3餐、日用品、小朋友雜費、交通費都差不多啦喎，仲點包到睇醫生？睇一次兒科都500幾啦」、「你之前係點同佢溝通？ 唔會結婚生仔都無傾過掛？ 打仗前一定講錢」。

妥協加2千家用

最後港媽也有跟老公再討論，她列出開支，指買餸煲湯的話$150一日，1個月都$6000，還有小朋友雜費，醫生費用及日常用品又$2000，而老公亦同意每月家用加$2000，「已經同老公傾掂解決了，佢話會俾1萬蚊我，我好直接同佢講工人都6千啦！我連個工人都不如！好彩佢都會反省吓8千係咪真係夠，我逐樣計俾佢睇囉！」

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責任編輯︰王明芳

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