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【天秤意外】安達臣道塌天秤意外　7公司及4人被票控共67項傳票9月底再訊

社會 13:45 2023/06/30

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安達臣道塌天秤意外，7公司及4人被票控共67項傳票9月底再訊。（資料圖片）

2022年9月，秀茂坪家達臣道一地盤發生天秤塌下意外，釀成3死6傷。勞工處根據《職業安全及健康條例》等條例，向涉事7間公司及4名個別人士提出共67項票控。其中3人早前已被票控8項傳票，押後至今(30日)於觀塘裁判法院再提訊。7間公司及1人被票控共59項傳票，今首次提堂。各被告暫毋須答辯，暫委裁判官應控方申請押後案件至9月27日再訊，以待進一步調查，另提醒控方把握時間，冀於下次聆訊時案件會有進展。

11名被告分別為4名人士及7間公司，包括郭俊聰（33歲）、黎浩賢(40歲）、潘志財（58歲）及周漢裕（62歲），7間公司為精進建築有限公司、永茂機械(香港)有限公司、東泰工程有限公司、忠誠公証行有限公司、新科試驗有限公司、邵賢偉建築工程師有限公司及王董建築師事務有限公司。

各被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後再訊，以待進一步調查，辯方不反對押後，並表示至今仍未收到控方案情及證人列表。裁判官將案件押後至9月27日再訊，另提醒控方把握時間，冀於下次聆訊時案件會有進展。

11名被告共面對67項傳票，當中49項項涉及7間公司，4人則涉及其餘18項傳票；除郭、黎及潘面對的8項外，其餘59項為今早首次提訊。

首次提訊的8名被告中，周被控10項傳票，當中包括9項交付虛假證明書或作出虛假報告及1項無合理辯解而故意於工作時作出任何相當可能危及他本人或他人的事情；精進建築有限公司被控17項傳票，包括東主的法律責任、沒有確保起重機械有穩固的支持等罪。

永茂機械(香港)有限公司及東泰工程有限公司各被控12項傳票，包括沒有妥為維修起重機械等罪、沒有確保起重機械有穩固的支持等罪；忠誠公証行有限公司、新科試驗有限公司、邵賢偉建築工程師有限公司、王董建築師事務有限公司則各被控2項沒有確保存放於處所的作業裝置或物質是安全罪。

3名被告郭俊聰、黎浩賢、潘志財均為受僱於安達臣道石礦場R2-2號地盤的工業經營者，3人早前分別被票控1項、2項及5項傳票，包括就塔式起重機的底座支撐架焊接發出不符合獲批設計的指示；沒有妥善為塔式起重機的底座支撐架溶焊焊縫進行外觀檢查及故意使1部塔式起重機吊起1個重量大於其最大吊重能力的負荷物等。

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記者：梁錦麟

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