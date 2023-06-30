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【自然系女子日本旅行】林襄暉哥玩轉日本鹿兒島　與張雅涵林莎鬥派福利【多圖】

娛樂 14:38 2023/06/30

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

J2在今年年初推出的旅遊節目《自然系女子旅行》大受歡迎兼贏盡話題，乘勝追擊拍新一輯《自然系女子日本旅行》。

節目除繼續有林映暉（暉哥）冧莊任主持，以及早前公布邀請了「樂天女孩」張雅涵和林莎擔任嘉賓外，原來有份拍攝上一輯《自然系》的「啦啦隊女神」林襄也再度降臨節目。

【自然系女子日本旅行】林莎空降J2與林映暉拍檔　「台版三上悠亞」浸溫泉派福利【多圖】

在《自然系女子旅行》，「啦啦隊女神」林襄已有參與主持。

林襄浸泥漿溫泉

日前，出發到日本為節目進行拍攝的林襄，在今晚（6月30日）8時與暉哥在J2社交平台進行直播，置身日本當地和粉絲第一時間分享拍攝花絮及趣事。

林襄這次將和暉哥玩轉鹿兒島，據知兩位靚女將會體驗浸泥漿溫泉、砂浴和出海玩SUP（直立板）。

她受訪透露很開心上輯《自然系》大受歡迎，加上節目本身行程豐富，笑言自己9秒9落實答應接拍新一輯，說：「拍攝《自然系》可以吃吃喝喝、玩玩樂樂，所以很開心，當知道可以去日本就更開心！」

自言很喜歡日本的林襄，透露最期待行程是浸泥漿溫泉和參觀櫻島火山，她笑言：「我沒有去過，看看有沒有機會看到火山爆發！」

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準備5套戰衣赴日

擁有32E勁爆身材的林襄，上輯孖暉哥浸溫泉贏盡眼球，這次林襄為節目準備了5套新泳衣，並笑言：「大家可以期待一下喔！」一向愛錫粉絲的林襄，透過製作組率先公開其中一套泳衣造型，照片所見，正在浸溫泉的林襄樣子甜美又愉快，望落夠晒治愈。

而再度與女神林襄合作的暉哥，受訪時坦言心情比之前輕鬆，講到今次最期待行程，她說：「因為我係讀藝術嘅，所以我最期待係去一個位於森林嘅美術館，同藝術品互動。」

林莎福利圖

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林映暉福利圖

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張雅涵福利圖

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撰文 : TOPick柴犬出動

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