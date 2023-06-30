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【#ME TOO】台灣視帝兼影帝捲「#ME TOO」　吳慷仁發千字文列5點霸氣反擊

娛樂 14:45 2023/06/30

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台灣視帝兼影帝吳慷仁捲「#ME TOO」風波。

台灣演藝圈掀起「#ME TOO」風潮，驚人性事連環爆，繼「黑人」陳建州、黃子佼、NONO等被多名女藝人指控性騷擾，鬧得滿城風雨。再有另一位知名男藝人捲入風波，總結爆料者線索，一眾網民揣測就是台灣視帝吳慷仁。

有網民在Facebook專頁「靠背影視2.0」發千字文，爆料指W男演員愛約炮，指即使有穩定女友仍亂搞男友關係，並給予貼士指該名男演員：「給人一種實力派演員、不為主流低頭、非常努力的印象，總是演一些律師、檢察官...等等正義的角色，身材又好，還有一點藝術家的憂鬱氣質。」令一眾網民紛紛揣測主角就是台灣視帝吳慷仁。

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列5點霸氣反擊

對於被影射為W男演員，吳慷仁深夜即在個人Facebook以千字文反擊，霸氣表示：「我不擔心metoo，沒做過沒那麼擔心，看完反而歸類像是私人恩怨。」並列出5點自嘲，「真的是睜眼說瞎話…雖然文中稱讚我身材好，氣質憂鬱，帥氣又浪漫，我也不原諒你」。

其中對於被發文網友指「女性都不願意說三道四，人數還成後宮」，吳慷仁反問：「這個邏輯是甚麼？所以人面很廣？還是有人口普查？感覺根本等不到你匿名，早就在圈子傳開應該等不到你爆料，我應該也要花很多錢跟資源才能壓得下來。請不用那麼神格化我，相信你應該有收集到很多能用的內容，請不要客氣，雖然我沒有很高尚但算有潔身自愛。」

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吳慷仁提到爆料者是匿名發文，沒有責任在身：「光這點就不用負責任了，他是誰？🤷阿災？直覺不認識（後面解釋），反而內容惡意比較多，對於在文中所說『沒有證據，只有感受』很感冒。」

他認為爆料者並非圈內人，因為他確定不會是曾經有緣分相處過的女性朋友：「因為相處過，如果不牽手應該會被修理，加上若說詞是用是保護對方形象這樣的話，真的很難說出口，太做作了。」

最後更在文末寫上「後宮甄嬛傳」、「人家忙得要死還來回覆這種」、「生活很平靜為何幫我賺點閱」等hashtag，一字一句盡顯對事件的無奈。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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