【減肥恩物】艾妮推介3大高CP值日本大熱減腩護膚恩物　 食脂燒腩丸+酵素果昔+活膚果昔

雖然夏天暑氣逼人，亦不能錯過與陽光玩遊戲的機會。但無論男女，都想以最窈窕身段展示人前。想盡快在炎夏以最輕鬆方式減走脂肪，就要懂得善用時下流行的瘦身法寶。藝人Elly艾妮及美灶粧界網紅，最近大力推薦3款極高CP值的日本大熱修身煥膚好物，讓大家成為炎夏最矚目的型男美女。

1. 日本人氣減腩神器 - Svelty食脂燒腩丸

獲日本政府認證的Svelty食脂燒腩丸（$238），連續多次在日本最大網路銷售平台，如樂天和Amazon等，取得各種瘦身類別的第一名。

Svelty食脂燒腩丸是專門為BMI 24至30的人士設計，屬專用減腩機能性食品。主要成分是150毫克泰國政府認證的最高品質黑薑精華及長胡椒提取物，有促進脂肪細胞分解及抗炎作用的專利技術，可直接提高身體基礎代謝率，以5倍速度燃燒內藏脂肪，加快燒脂效果，仿如完成劇烈運動般。

臨床試驗顯示，BMI 24以上的肥胖一級人士每日餐前服用5粒食脂燒腩丸，可在不改變生活習慣的情況下，減少4.3平方公分的內臟脂肪，以及9.5平方公分的皮下脂肪，提高減脂速度至573%。

產品連結︰https://bit.ly/3OTKXb9

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2. 一杯K.O.肚仔 - Vegie365倍效酵素青汁果昔

早在日本熱賣多年，銷量累積逾280萬件的Vegie365倍效酵素青汁果昔（$198），以最新黑科技冷凍法抽取365種蔬果精華，含豐富水溶性膳食纖維和植物性酵素、10,000mg食物纖維、11種蔬果維他命，並加入有效加快腸道蠕動的3大抗酸性植物乳酸菌。

有青汁及抗氧莓果昔兩款味道，只需30秒便可沖調一杯香濃蘋果香蕉味或新鮮莓果味，兼且低至16卡路里又飽肚的果昔。除可在早上飲用代替高卡路里早餐外，亦可沖調成各式美味特飲，還可製作成雪糕及雪條。

產品連結︰https://bit.ly/42jP3fS

3. 日系內服面膜 - Unimat奇蹟活膚果昔

香甜白桃口味的活膚果昔，蘊含滿足身體所需的Superfood成分，激活皮膚細胞核心，含有助逆齡的NAD+，維他命B–Niacin，有助加快肌膚細胞代謝及修補速度，加快煥膚速度，擊退色斑黃氣。

蘊藏的Ceramide神經醯胺，更有助強化肌膚屏障功能，提升鎖水力300%。最適合在下午時段享用，平均每杯只需約$15，約兩星期至半個月，便可擁有奇蹟美肌。

產品連結︰https://bit.ly/3qs0KUB

記者︰黃依情

