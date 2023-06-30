【港車北上】實施首日130輛車預約北上　至今440人獲發「北上許可證」

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首批「港車北上」申請者明日可駕車北上，運輸署回覆查詢指，明日有130宗北上預約申請，至今有約440名申請者已完成所有程序獲發「北上許可證」。

運輸署表示，為確保「港車北上」有序落實，粵、港政府同意就接受申請數目設置上限，並以電腦抽籤方式分配。

自上月底開始讓有興趣參加「港車北上」的人士登記抽籤後，運輸署已完成三輪抽籤，合共約7,700人中籤。

截至6月29日，運輸署收到約4,400宗「港車北上」申請，經初步審批後已轉交約2,500宗申請予內地政府審批，當中約440名申請人已完成所有申請程序並已獲發「許可證」。

據了解，在審批過程中申請人較常遇到的問題包括

申請人提交資料不齊全，而未能盡快完成香港和內地的審批程序

車輛規格與車輛登記文件上的資料不符，而令其車輛未能通過按內地要求的車輛檢驗。

現時，預約出行的平台共接獲約270宗預約，最多人預約的日子為7月1日，有130宗。

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記者：陳梓蔚