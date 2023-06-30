【醫療事故】產婦4度要求剖腹產遭醫院拒絕　嬰兒全身烏紫缺氧亡

▲ 嬰兒出生後全身烏紫，最終夭折。（iStock圖片，非當事人）

孕婦生產過程不順，或須改為剖腹產。然而，四川近日有網民控訴，當地一間醫院操作失誤，產婦4次要求剖腹產被院方拒絕，最終順產失敗，導致孩子在母體時間過長而死亡。

據內地媒體報道，事發於6月28日，四川內江有網民上載影片，指內江新中醫院操作失誤。一名賴姓女子指，其妹妹和妹夫備孕5年才迎來小生命，當日妹妹羊水破裂送院生產，醫生指妹妹各項指標正常，建議順產。

最新影片：

然而，生產過程中妹妹疼痛難忍，4度要求醫生剖腹，惟院方都拒絕，導致孩子在母體過長時間而缺氧。而且助產士經驗不足，在妹妹會陰側切了4次把嬰兒取出，可惜當時嬰兒全身烏紫，只有微弱氣息，在轉院治療前已停止呼吸。

翌日，內江市衛健委工作人員表示，已到現場處理，並請相關專家為孩子做鑒定，再為家屬及院方做協商。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳