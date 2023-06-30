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【維護國安】港區國安法三周年　港府︰軟對抗續發生須保持警覺

政治 15:28 2023/06/30

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

港區國安法實施三周年。（資料圖片）

今日是港區國安法實施三周年，特區政府發言人表示，雖然香港社會整體現已回復穩定，但社會絕不可掉以輕心，需時刻保持警覺，慎防反中亂港分子伺機反撲，破壞社會安寧，危害國家安全。

發言人指，當前仍然有不同的「軟對抗」行為通過網絡、媒體等繼續發生和散播，製造矛盾，甚至煽動香港市民對中央和特區政府的仇恨；亦有國家和外部勢力不時假借不同事件、場合和藉口，詆毀港區國安法，造謠抹黑和肆意攻擊，企圖破壞香港安定繁榮。

發言人續稱，香港市民應當遵守國安法和香港特區有關維護國家安全的其他法律，同時增強憂患意識，堅持底綫思維，以維護香港社會整體利益、確保香港長期繁榮穩定為己任。

陳國基：不確定因素有增無減

政務司司長陳國基用「一法定香江」形容港區國安法在港頒布落實。他續指，隨着當前世界百年未有之大變局加速演進，本港面對的不確定、難預料因素有增無減，其所帶來的潛在國家安全風險更絕不可輕視。他表示，特區會進一步健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制，包括全面組建實幹惠民的區議會、有序進行《基本法》23條立法工作。

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責任編輯：戴朗希

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