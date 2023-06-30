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【本地遊】香港迪士尼樂園10月展出2座銅像　包括華特迪士尼與米奇老鼠

社會 15:39 2023/06/30

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

香港迪士尼樂園10月展出2座銅像，包括華特迪士尼與米奇老鼠。

「我只希望我們永遠不要忘記一件事，一切都是由一隻老鼠開始。」創造了第一個迪士尼樂園的華特・迪士尼這樣說過。適逢香港迪士尼樂園18周年和迪士尼100周年，香港迪士尼樂園於今年10月將出現2座銅像，分別為華特・迪士尼與米奇老鼠銅像 「創夢家」。

華特・迪士尼是一個極具創意和喜愛創新的人，他有2名女兒，星期六是他們的親子時間，當華特看著女兒玩耍時，希望構建一個有如身臨其境的世界，在家長和小朋友都會在這裡一起度過奇妙的一天，留下一生難忘的回憶，於是他創造了第一個迪士尼樂園。

香港迪士尼樂園在幻想世界豎起圍板，為銅像工程設置作準備。市民和遊客今天起可以到香港迪士尼樂園，以「奇妙夢想城堡」作背景，跟華特・迪士尼與米奇老鼠拍一張奇妙的合照，體驗神奇魔法。

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記者：鄧凱文

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