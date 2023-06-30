【前高官動向】張建宗及羅致光獲嶺大委任　擔任亞太老年學研究中心客座教授

▲ 前政務司司長張建宗獲嶺大亞太老年學研究中心委任為客座教授。（資料圖片）

兩名曾掌管勞工及福利政策的前高官雙雙有新動向，曾任勞工及福利局局長的前政務司司長張建宗、前勞福局局長羅致光，以及前中央政策組全職顧問王卓祺，3人今日（30日）獲嶺大亞太老年學研究中心委任為客座教授。

張建宗於前年6月離任政務司司長後，已先後出任兩間大學教授，分別於前年12月出任香港大學社會科學學院客席教授，去年9月再獲教育大學委任亞洲及政策研究學系榮譽教授，嶺大指，張建宗最新獲委任為嶺大亞太老年學研究中心健康及社會服務管理課程客座教授，並會為中心研究工作提供策略性意見。校方又引述張建宗表示期望與學生互動，坦誠分享他近半個世纪效力政府和竭誠服務香港的豐富及寶貴經驗，致力培育未來社會棟樑。

據嶺大介紹，張建宗由1972至2021年期間，於政府工作接近半個世紀，並於2017至2021年期間擔任政務司司長，2007至2017年期間出任勞工及福利局局長；此前先後擔任多項要職包括司法機構副政務長、中央政策組副首席顧問、副教育統籌局局長、勞工處處長、教育署署長和經濟發展及勞工局常任秘書長，充分反映張建宗尤其在勞工、人力、福利及教育等領域具有策略規劃、政策制定及執行的卓越經驗。

羅致光亦曾於2017年至2022年期間擔任勞福局局長，亦是長者安居協會聯合創辦人及香港社會服務聯會執行委員，羅致光早於1993年至1997年擔任香港大學社會工作及社會行政學系系主任，憑藉其在公共服務和學術活動豐富經驗，以及在扶貧、社會福利和家庭事務方面的深厚知識，他將為嶺大亞太老年學研究中心提供重要見解，以進一步開展有助政策制定的實證研究，和課程設計提供建議，以及為嶺大的學生和教職員提供富有洞察力的講學。

王卓祺則於2012年至2017年擔任中央政策組全職顧問，此前長期從事學術工作，在社會保障和退休保障等議題進行研究，其研究工作發表在多份頂級學術期刊上，未來將協助嶺大亞太老年學研究中心開展與學術研究相關的工作。

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責任編輯：馮琪雅