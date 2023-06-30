【The Do Show】鄭裕玲獲好姊妹祝賀開新節目　網民提議找眾美魔女做嘉賓

▲ 一班好姊妹好有心。

鄭裕玲（Do姐）早前宣布開設YouTube Channel製作全新節目「The Do Show」，而頭炮的嘉賓就是好拍檔周潤發（發哥），令不少網民大呼正爆，更十分期待之後其邀請的嘉賓。

向來被大眾認為從不脫節的Do姐，進軍Youtube界成為Youtuber，一班好姊妹都為其感高興，更相約Do姐慶祝。

【The Do Show】鄭裕玲宣布進軍Youtube界 Do姐邀發哥任嘉賓「世紀CP」合體

好姊妹祝賀

今日（6月30日）Do姐在社交網分享與好姊妹聚會照，當中包括丘凱敏、劉曉彤、顧紀筠、宣萱，她們更很有心送上蛋糕，祝賀Do姐的新節目。

一班好姊妹如此有心，Do姐留言：「與一班靚女智慧團聚會，多謝你們的友誼和祝福！」

不少網民更指只欠吳美珩便齊人，並提議Do姐可找眾人當節目嘉賓，皆因個個都是有美貌有智慧，必定吸引不少觀眾收看。

▲ 左宣萱、顧紀筠、鄭裕玲、劉曉彤﹑丘凱敏

凍齡美魔女

其實多年來她們一直持聯絡，更會相約聚會見面，加上眾人樣貌完全看不到有歲月的痕跡，個個都保養得宜，凍齡美魔女的稱號當之無愧。

除了Do姐和宣萱外，吳美珩、丘凱敏、劉曉彤及顧紀筠亦先後淡出娛樂圈，故大家每次看到這個組合都相當期待。

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