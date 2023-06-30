【玩轉迪士尼】7月31日起實施多項新規則　禁帶露營手推車、自拍棒、旗幟等入園

▲ 7月31日起實施多項新規則，不准帶露營手推車、自拍棒、旗幟入園

香港迪士尼樂園7月31日起實施新的樂園規則，並表示一向以提供舒適、安全而愉快的遊樂體驗為服務賓客之本。新規則包括禁止兒童露營車及露營手推車入園、禁止攜帶相機或手機之伸縮棒、任何尺寸的旗幟、橫額或標誌，及需時刻保留門票、入園憑證及奇妙處處通會員卡，在演藝人員要求檢查時出示等，更指遊客如不遵守，樂園有權拒絕該等人士進入樂園，或要求該等人士離開樂園而毋須退款、負責或作出任何賠償。

香港迪士尼樂園表示，於7月31日起以下附有輪轆的運送工具（不論尺寸大小）不可進入樂園：

兒童露營車

露營手推車

以下附有輪轆的運送工具可繼續進入樂園：

手推輪椅

不少於三個輪轆並以步行速度行駛的電動輔助行動設備

尺寸不超過92厘米 x 132厘米的嬰兒車

另禁止攜帶物品及進行活動包括：

手推車或附有輪轆的運送工具（除上述可進入樂園所列外）

任何尺寸的旗幟、橫額或標誌

任何尺寸的有輪轆之行李

使用相機或手機之伸縮棒 (例如自拍棒)

放風箏、小型無人機或遙控式飛行裝置

未經許可下售賣或交換任何物品或服務，或展示任何作售賣或交換用途之物品或服務，物品包括但不限於任何迪士尼品牌的商品，且服務包括但不限於任何形式的導覽服務或攝影服務。

在遊園期間請留意以下事項：

請於商店或零售點內的收銀處為您在該商店/零售點內挑選的所有商品付款後方攜帶該商品離開該商店/零售點。

在遊園期間，賓客需要時刻保留門票、入園憑證及奇妙處處通會員卡，並在演藝人員要求檢查時出示。門票、入園憑證、奇妙處處通會員卡及其他尊享禮遇均不可轉讓、退換、退款及撤回，一經修改即作廢。

最新影片推介

賓客可繼續攜帶符合新樂園規則的嬰兒車到訪香港迪士尼樂園，以供同行兒童使用。另外，賓客亦可選擇於樂園內之市鎮會堂旁的消防局租用嬰兒車。



對於任何不遵守樂園規則、奇妙處處通條款及細則、適用於迪士尼尊享卡、迪士尼樂園觀光服務或其他尊享禮遇的規則，或法例，或作出危險、違法、破壞性或無禮行為、或不恰當行為之人士，或為保障安全、治安或秩序，或樂園認為情況所需，有權拒絕該等人士進入樂園，或要求該等人士離開樂園而毋須退款、負責或作出任何賠償。

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記者：鄧凱文