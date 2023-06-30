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鄭秀文患新冠肺炎後未能完全康復　宣布演唱會延期舉行

娛樂 17:47 2023/06/30

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鄭秀文（Sammi）宣布演唱會延期！原計劃在7月假香港紅磡體育館舉行一共13場的「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站 2023」，可是在5月感染新冠肺炎，無奈之後一直聲沙。

Sammi在6月中出席活動已坦言，未知何時完全回復聲線，更表示：「其實都好難調整，因為幾年前都試過哮喘發作失聲，其實個陰霾係好大。」對演出一向有要求的她，當時已講明不希望不在狀態下開騷，就算觀眾原諒，自己也無法原諒自己，甚至承認壓力超標。

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而鄭秀文演唱會所屬寰亞音樂在今日在社交宣布「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站 2023」延期，內容如下：

「AXA 呈獻 You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會-香港站 2023」 通告

寰亞娛樂有限公司（主辦單位）與藝人鄭秀文（Sammi）經過慎重考慮及商議後，今日很遺憾地宣佈原定於2023年7月14-16, 18-19, 21-23, 25-26, 28-30 日（共13場）假座紅磡香港體育館之「AXA 呈獻 You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會-香港站 2023」（該演唱）將延期舉行。

早前Sammi 因確診新冠病毒，身體一直抱恙，至今未能完全康復。為了讓 Sammi 有充足時間休息，主辦單位決定將該演唱會延期。相關之演唱會延期及票務安排，主辦單位會在疏理細節後盡快通知大家。已購票之觀眾可密切留意主辦方稍後在以下平台內之門票安排通知：

網站:http://www.mediaasia.com
Facebook:https://www.facebook.com/MediaAsiaMusic/ 
IG:https://instagram.com/mediaasiamusic

不便之處，敬請見諒。希望 Sammi 能早日康復，盡快與各位歌迷見面。主辦單位在此祝願大家身體健康!
如有任何查詢，請電郵至 concert_enquiry@mediaasia.com

寰亞娛樂有限公司
日期: 2023 年 6 月 30 日

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撰文 : TOPick柴犬出動

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