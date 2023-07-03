【中一叩門】中一派位結果7月11日揭盅　升學專家3招叩門攻略助考心儀中學

▲ 中一派位結果7月11日揭盅。

中一統一派位結果將於7月11日揭盅，若子女派到心儀中學固然開心，但若不幸落空，家長和子女就要準備叩門。有本地升學專家講解中一叩門攻略，包括制定叩門路線、如何製作Portfolio及面試準備，助家長和子女及早部署考入心儀學校。

據教育局公布，今年中一派位結果將於7月11日公布，家長和學生須在7月13日及14日辦理中一註冊，之後在7月18日參加中一入學前香港學科測驗。據悉繼小學減收「叩門位」後，教育局亦有意在中學減收「叩門位」，或減半至每班一個。

智研教育中心創辦人郭文浚直言，統一派位很大程度是運氣，雖然分了3個Banding，但每個級別都有大批學生大抽獎，難以保證成績好就必然入到心儀學校。因此，叩門雖然不是必要，但最好預先做好準備，以免放榜當日自亂陣腳。

叩門是為免將來自己後悔，至少試過無得怨。

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制定叩門路線

首先，家長宜先選定叩門學校，約3至5間即可，並按照學校距離，制定當日叩門的路線，家長亦要留意各校叩門申請時間，部分學校只在上午接受報名。郭sir強調，叩門學校不是愈多愈好，過往他曾有學生派到第8志願，卻叩了10間中學，舟車勞頓之下，在去了第3、4間學校後，已疲態盡現，給校方的觀感不好。

10間無可能全部都心儀，最後他也沒有入讀這10間學校。

Portfolio忌罐頭式

另外，郭sir提醒，在放榜前應準備好各類必要文件，包括小五、小六成績表和Portfolio，他建議Portfolio要簡而精，約兩版A4即可，最好不要罐頭式，而是選定叩門學校後，按個別學校的特色去調次序，例如某學校較著重音樂，就可以把音樂比賽、樂器成就等調在前頭。

筆試及面試貼士

不少學校都設有叩門考試，包括筆試和面試，郭sir指出，教育局規定中一自行派位時，校方只准面試，不能舉行筆試，因此不少學校的自行派位面試較著重學術方面。不過，叩門申請則由學校自行決定方法，部分學校都會先做筆試，再揀選學生進行面試。

TOPick翻查各校官網，發現部分學校在7月11日早上接受叩門申請，下午已舉行筆試，部分則在申請後數日內舉行，學生基本沒有時間準備，所以是測試申請者對已有知識的掌握。

至於面試，郭sir形容是要求高，但範圍較窄，多數是圍繞個人及學校問題，例如為何會揀這間學校、與同學相處情況、對於入讀該校有甚麼期望等，主要是考學生對學校的了解，郭sir建議學生可參考學校的網頁及社交平台專頁，了解該校近況，例如獲得甚麼獎項或有何特別發展等。

獲派第一志願仍叩門

郭sir提及，除了失落心儀中學而去叩門外，過往亦見過學生獲派第一志願仍去叩門，面試時校方必會問及原因，家長及學生宜先想好答案，郭sir亦教路幾個說法，例如自行派位時曾選該校但落選，而該校並非同校網。

另外，可以嘗試從興趣或畢業試成績入手，例如呈分試失手考得不好，因此當時選校目標訂得較低，但畢業試考得好，希望可以揀更好的學校。

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記者：林愛娜