【身高排名】2023全球男女身高排名　港男平均身高較内地南韓矮

▲ 2023全球男女身高排名：港男平均身高較内地南韓矮。

美國智庫《世界人口評論》（World Population Review）日前公佈2023年全球男女平均身高排名，其中以荷蘭男女身高位列榜首；港男平均身高則較内地南韓矮。

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根據數據顯示，在全球200個國家和地區中，男女平均身高位列前10位最高的分別是荷蘭、黑山、丹麥、挪威、塞爾維亞、德國、克羅地亞、捷克、斯洛文尼亞、盧森堡。其中，位居榜首的荷蘭男女平均身高分別為183.78cm及170.36cm。而向來被視為人高馬大的美國人，男女平均身高分別為176.94cm及163.31cm，排在第48位。

至於亞洲國家與地區方面，亞洲人身高普遍較嬌小，其中以中國内地男女身高領先，平均為175.66cm和163.46cm，全球排名第64位；其次則是韓國男女，平均身高分別為175.52cm和163.23cm，全球排名第67位。

而香港男女則屬亞洲地區第3位、全球排名第75位，平均身高174.83cm和160.62cm。港男身高更比起2021年的171.7cm，增長了3.13cm，進步顯著。

其他亞洲國家或地區男女平均身高排名先後為台灣（男：173.53cm、女：160.7cm）、新加坡（男：173.5cm、女：161.3cm）、日本（男：172.06cm、女：158.5cm）和泰國（男：171.61cm、女：159.42cm），世界排名分別為第101位、102位、113位和120位。

研究：身型較矮小則更長壽

亞洲人普遍矮小，但亦不必為此焦慮自卑。美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）曾引述人口統計學家Jean-Marie Robine的研究指出，身高較矮的人可能更長壽。根據數百人死亡數據顯示，身高較矮、體型較小的人，死亡率偏低，且患飲食相關慢性疾病機率較低。

研究甚至發現，平均身高比籃球員矮15cm的越野滑雪運動員，平均壽命比籃球員多7年。因此研究分析，原因可能是身高較高的人，需要更多細胞複製填補身體，從而使身體消耗更快。

營養師揭增高秘訣

台灣營養師許育禎曾在Facebook專頁表示，父母基因雖然對孩子身高的影響很大，但後天的調理亦可幫助身高增長。她親揭7招「長高黃金法」：

多喝鮮奶

多運動

多吃青菜

少吃零食

少吃白米飯

維持標準身材

晚上10點前上床睡覺

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責任編輯：羅嘉欣