【死神來了】天降巨石砸中巴士釀6死9傷　乘客多為學生事發恐怖一刻曝光

▲ 天降巨石砸中巴士釀6死9傷。

重慶奉節縣近日持續降雨，引發石頭從山坡上滑落，一架載有19人的巴士行駕途中被巨石擊中，釀成6死9傷，據報車上乘客多為學生。

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據《極目新聞》報道，事發於6月29日下午3時許，一輛載有19人的中型巴士行駛至公平鎮至紅土鄉路段時，遭30米高山上滑落的巨石擊中。

從現場片段可見，事發後巴士停靠在路邊，車窗、車頂和車尾嚴重損毀，車廂內有一塊巨大的石頭，有乘客被石頭砸中昏迷。

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據報，事故造成6名乘客當場死亡，另有9名乘客受傷送院治療。有目擊者表示，事發地點一直下雨，公路一側的山崖很高，不時有小碎石滑落。

有村民透露，事發後有人開起重機、挖掘機到場協助救援，至少救出14、15人。據悉，巴士原定從鎮上回鄉，車上乘客多為學生，「放假了，考試考完了，（大部分）接學生的」。

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責任編輯：羅嘉欣