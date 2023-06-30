【升職要求】內地學習團新學年起納官津校教師升職要求　為期3至4天

▲ 教育局表示，新學年起將內地學習團納入官津中小學晉升教師培訓要求。（資料圖片）

教育局近年陸續增加教師晉升培訓要求。教育局今日（30日）宣布，新學年起將內地學習團納入官津中小學晉升教師培訓要求，教師須於獲晉升首2年內，參加教育局舉辦為期3至4天學習團，以加強培養學生國民身份認同的能力。

教育局今向官津學校發通告，因應去年施政報告提出要求公帑資助學校新入職教師，以及公營學校擬晉升教師均須參加內地學習團，局方公布2023/24學年起，將內地學習團納入教師優化晉升培訓內容。所有於9月1日起獲實任晉升更高職級的公營學校教師，須於實任晉升首兩年內，參加由教育局舉辦的「晉升教師內地學習團」。

學習團內容包括專題講座、學校及企業參訪、文化考察 等，旨在讓教師透過親身體驗，了解國家不同領域最新發展，並與內地學校領導交流，學習和反思不同的領導策略，以拓寬視野，更有效地推動學校持續發展，加強培養學生國民身份認同的能力。

教育局會因應晉升教師整體情況適時舉辦學習團，合資格教師可透過教育局培訓行事曆報名。教育局指有關教師應及早規劃，學校亦須向校董會或法團校董會定期匯報已完成學習團的晉升教師名單，以便監察。

教育局早於2020/21學年引入優化晉升培訓，要求資助學校教師升職前，於5年內按職級完成修讀60或100小時涉及專業操守及價值觀、國家及國際發展等的選修培訓；官校教師要求原則上相同。此項要求同樣會於9月起全面推行。學習團時數不可計入晉升培訓要求選修部分時數，但教師將來實任晉升除校長以外的更高職級，例如高級小學學位教師（SPSM）或首席學位教師（PGM）時，則無須再次參加學習團。

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記者：馮琪雅