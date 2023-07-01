【樂活人生】憶ICU生涯最掙扎替病人拔喉　行醫27年退休追夢賣朱古力

▲ 63歲的Charles，現在體重也只有75kg，正是運動加控制飲食的成果。（攝影：陳永康）

麥當娜早前因為嚴重細菌感染入住ICU，而在威爾斯親王醫院做了27年的深切治療部醫生Charles David Gomersall透露，入住ICU的病人，有3-4%可能變成植物人，有10-15%會過身，而有15%會有殘障，但更多是只是住一晚就可以離開深切治療部，佔1/3個案。

深切治療部，一個令人抗拒的醫院部門，但偏偏已退休的Charles，卻鍾情這部門，一做就是27年，直到退休。

他當年選擇深切治療部，甚至影響到也是當醫生的女兒揀選同一部門，原因可以歸納為幾點：

▲ Charles在醫院時的照片。（圖片：被訪者提供）

一、「做醫生很stressful，很多時候你想幫病人做電腦掃描，但普通病房可能要等四、五日才可排到期，但深切治療部需要做就做，間接無咁stressful。」Charles說。

二、他覺得在深切治療部工作充滿挑戰，因為病人無法和醫生溝通。「我對於長期病沒有興趣，在深切治療部很多病也會接觸到，不只是心肺疾病咁簡單。」

三、他也很喜歡team work，「深切治療部的病人通常好嚴重，呼吸困難，要長期臥床，還有很多不同問題，一個人很難想晒所有解決方法，和護士一起合作，好緊要，很快看到結果，做GP（全科醫生）就無人和你一起解決問題了。」

從醫難忘個案

在深切治療部工作了那麼多年，Charles都面對過不少難忘個案。「有一個4歲的小朋友，在深切治療部住了超過一年，腦有腫瘤，自己不能呼吸，要24小時使用呼吸機，這在深切治療部比較少見。」

他憶述：「我記得有一次在他生日帶他去海洋公園，要出動兩個醫生、兩個護士，還要帶埋呼吸機去。海洋公園好好，找人陪我們不用排隊，他那次玩得很開心。後來他出院了，不用全日用呼吸機，只是晚上用，但20幾歲就過身了。」

▲ 當年在醫院工作時，天天踏45分鐘單車返工放工，因此他體重只有70kg。（圖片：被訪者提供）

另一個病人因為神線線出現問題，不能動彈，連睜開雙眼也有困難，所以無法和醫生溝通。「他很年輕，20歲，住了深切治療部兩年，仍然想繼續用呼吸機。但有些病人，當發現醫不到，就不想繼續，我們會尊重病人的意願。」

不過，Charles指大前提是要檢查病人是否清醒，是否有抑鬱，會過幾天再詢問他的意願。通常晚期癌症病人有這樣的要求是合理的，但Charles也會找家人和他傾談確認。

「雖然我們要尊重病人的意願，但我們的訓練是要拯救生命，所以如果停用呼吸機，我們知道病人是會過身的，所以我們也覺得很為難。」Charles說。

烹飪成為減壓方法

不過在ICU這個時常經歷生死的環境工作，Charles如何排遣情緒？「個人的性格好緊要，要積極、樂觀，而且要將工作和生活分開。」他有許多興趣，除了踏單車、音樂、攝影外，烹飪是Charles最大的樂趣。「煮食的時候會很集中，有relax的作用。」

▲ Charles蒸魚的技術也不俗。（圖片：被訪者提供）

本身是混血兒的Charles，父親是英國人，母親是上海人，因此她的上海菜師承母親，其餘的法菜、中菜、泰菜、印度菜等，他都是看書自學。問他懂得煮鮑魚嗎？他說：「鮑魚好難煮，出街食好過，不用浪費兩日的時間。」Charles蒸魚也拿手，還有麻婆豆腐及上海雲吞。

他曾經想過退休後做大廚，但工時長、太辛苦，他體力承受不了。「朱古力我都鍾意，但太太鍾意食多啲。」不做醫生，Charles就跑去賣朱古力，簡單得多。

賣朱古力也講求社會責任

事實上，女性的確比男性喜歡吃朱古力。他成立的品牌Cacao，在FB及IG的追隨者，有75%都是女性。

Charles說品牌強調guilt-free，但對他來說：「講卡路里不是緊要的問題。」這個與太太及生態學家兒子一起打造的家族品牌，強調採用的朱古力豆不涉及童工。「大部分買的朱古力都有這問題，這涉及朱古力豆在哪裏種，而西非就比較多，用童工種植非常普遍。」

因此這個5年前成立的品牌，就是想教育一下消費者關注童工的問題。而他們的朱古力豆，是來自哥倫比亞，無使用童工的紀錄，而且由於種植朱古力很多時候會造成砍伐森林，而他們的供應商，則承諾deforestation-free。

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而他們使用的棕櫚糖來自印尼致力保護森林的馬薩讓基金會（Masarang Foundation），再加上不使用膠袋包裝，親身送遞也使用公共交通工具，完全合乎Charles強調的環保及吃得無愧的精神。

Charles也不喜歡花太多金錢去賣廣告。「許多時候luxury marketing，但不是luxury product，我希望大家喜歡我的朱古力，因為新鮮真的會好食啲。」

他強調自己的朱古力是新鮮製造，因為只有訂單才會在工場製造。「節日就比較忙，好像中秋節及聖誕節。」不是大公司，對於有公司訂250盒朱古力月餅，有客人6個月內買了3萬元朱古力，他已經很雀躍。

記者：何小雲