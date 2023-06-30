【索款判囚】涉向3名求職者索賄逾3,500元　科技公司前經理被判囚1個月3周

▲ 科技公司前經理承認向3名求職者索款，今於九龍城裁判法院被判監1月3周。資料圖片

34歲科技公司前經理涉向3名求職者索賄逾3,500元，以助對方取得較高月薪，早前承認3項代理人索取利益罪名，今（30日）於九龍城裁判法院判刑。裁判官判刑時指，本案案情嚴重，須判處阻嚇性刑罰，案中沒有有特殊情況判處社會服務令，考慮被告情況後，判監1個月3星期。

被告陳鎮波（35歲，毅進科技有限公司前經理），早前承認3項代理人索取利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。

代表律師求情時指，早前索取的社會服務令報告正面，被告屬初犯及有悔意，承諾往後不再觸犯法例，被告亦有決心改過自新，願履行社會服務令。

裁判官判刑時指，本案案情嚴重，須判處阻嚇性刑罰，案中沒有特殊情況判處社會服務令，考慮被告情況後，判監1個月3星期。

案情指，被告為資訊科技公司毅進的人力資源部主管，他於2020年8月至11月期間接見3名求職者，涉及工程師及客戶服務員兩個職位。被告其後向3名求職者稱，可以協助他們向毅進取得較高月薪，並向他們分別索取500元、3,000元及一筆沒指明金額的賄款，但遭3人拒絕。廉署其後作出起訴。

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記者：梁錦麟