有機會即場取錄！ 帶埋成績單去IDP全年最大型海外升學聯招活動 近80間著名院校代表 提供即場諮詢及面試
7月19日，對DSE學生來說，這一日絕對是人生中的大日子！放榜後，有人會繼續在港升學，亦有人早已計劃好到海外升學。如果是後者，又或者仍然三心兩意，那不如報名參加由IDP教育主辦，年度最大規模的「IDP海外升學聯招」，學生和家長除可獲得英、澳紐和加拿大等近80間院校等全面升學資訊外，各院校代表更會親身即席進行面試，有機會更可即場獲得取錄！不想等完再等，立即上網登記，更有機會獲得各種免費優惠，把握機會趕上海外升學尾班車！
近80間最強院校聯招 諮詢同面試1 Take過
「IDP海外升學聯招」將於7月19日及22日舉行，活動當日除會向學生和家長提供最新、最全面的英國、澳洲、加拿大及新西蘭等不同熱門國家的升學資訊外，還有超過70間來自4個國家及機構的代表親自出席，即時為學生解答任何與課程相關的問題如查詢心儀課程學額、收生要求、費用等，亦會提供評估入學資格。而DSE學生只要帶同成績單及相關文件，就可以跟院校代表進行面試，完成面試及即場時申請課程，更有機會獲得即場取錄。
除課程查詢外，對於還未有明確目標的考生，IDP教育更特別安排專業資深團隊，提供一對一的升學諮詢，團隊會先深入了解學生的需求，然後再按照DSE成績提議最合適的學校和科目，以及分析入學機會，更會協助學生申請入學、處理相關文件和辦理簽證等事宜，一次過為學生解決不同問題和疑問。
今次參與聯招的大學包括有「澳洲八大聯盟院校」（Group of 8）、全部6所「澳洲科技聯盟院校」成員（Australian Technology Network）如The University of Melbourne 、The University of Sydney、UNSW Sydney等，以及近20間英國Top 50^大學，包括Durham University、Loughborough University、Lancaster University等，學生可按照自己的要求揀選心儀學校，為升學做好完善的規劃和準備。即場申請更有機會獲得豁免UCAS或部分院校/學科申請費用▽。
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特設精彩活動 星級講座
為期兩日的活動不單會為應屆DSE、IB、GCE A-level、大專、大學畢業生提供多方面的海外升學資訊和協助，期間更特設不同活動，如現場學生互動專區、由多位星級嘉賓及海外院校代表主講的星級講座等。
網上預先登記 可享各種免費優惠
此外，預先登記的學生更可享有各種不同的免費優惠！只要經網上預先登記參與活動，即何獲贈最新的《英國或澳洲大學排名》或《加拿大升學指南》乙本*，以及獲得免費「DSE放榜日：海外升學聯招前準備講座」名額。指南有齊最新的英、澳大學及學科等權威性排名，以及加拿大課程一覽表和資訊等，內容極具參考價值。
於7月7日前登記，更可免費進行個人化升學評估，資深顧問團隊可按照你的成績及學習目標，建議最合適的院校及課程。實行放榜前已做好準備，定下攻略！
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IDP經驗豐富 助50萬學生成功申請
成立於1969年的IDP教育，一直是領導全球的海外升學諮詢服務機構，憑藉逾50年的豐富經驗，創立以來，一直為有興趣到國外升學的學生提供免費專業海外升學服務，至今已協助50萬名學生成功申請入讀各大著名院校。IDP教育在全球超過30個國家擁有120個專業升學服務辦事處，與各國院校一直保持緊密聯繫，香港辦事處代表超過 700 間英國、澳洲、美國、加拿大、新西蘭及愛爾蘭著名院校，能提供大學、證書、文憑、大學基礎課程、中學等各種不同課程供選擇。
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（特約）