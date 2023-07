有機會即場取錄！ 帶埋成績單去IDP全年最大型海外升學聯招活動  近80間著名院校代表  提供即場諮詢及面試

7月19日,對DSE學生來說,這一日絕對是人生中的大日子!放榜後,有人會繼續在港升學,亦有人早已計劃好到海外升學。如果是後者,又或者仍然三心兩意,那不如報名參加由IDP教育主辦,年度最大規模的「IDP海外升學聯招」,學生和家長除可獲得英、澳紐和加拿大等近80間院校等全面升學資訊外,各院校代表更會親身即席進行面試,有機會更可即場獲得取錄!不想等完再等,立即上網登記,更有機會獲得各種免費優惠,把握機會趕上海外升學尾班車!



近80間最強院校聯招 諮詢同面試1 Take過



「IDP海外升學聯招」將於7月19日及22日舉行,活動當日除會向學生和家長提供最新、最全面的英國、澳洲、加拿大及新西蘭等不同熱門國家的升學資訊外,還有超過70間來自4個國家及機構的代表親自出席,即時為學生解答任何與課程相關的問題如查詢心儀課程學額、收生要求、費用等,亦會提供評估入學資格。而DSE學生只要帶同成績單及相關文件,就可以跟院校代表進行面試,完成面試及即場時申請課程,更有機會獲得即場取錄。

除課程查詢外,對於還未有明確目標的考生,IDP教育更特別安排專業資深團隊,提供一對一的升學諮詢,團隊會先深入了解學生的需求,然後再按照DSE成績提議最合適的學校和科目,以及分析入學機會,更會協助學生申請入學、處理相關文件和辦理簽證等事宜,一次過為學生解決不同問題和疑問。

▲ 「IDP海外升學聯招」當日除會有超過70間來自4個國家及機構的代表親自出席外,與學生即場進行面試,更有機會立即獲得取錄。

今次參與聯招的大學包括有「澳洲八大聯盟院校」(Group of 8)、全部6所「澳洲科技聯盟院校」成員(Australian Technology Network)如The University of Melbourne 、The University of Sydney、UNSW Sydney等,以及近20間英國Top 50^大學,包括Durham University、Loughborough University、Lancaster University等,學生可按照自己的要求揀選心儀學校,為升學做好完善的規劃和準備。即場申請更有機會獲得豁免UCAS或部分院校/學科申請費用▽。

▲ IDP教育便會安排專業資深團隊提供一對一的升學諮詢,以及協助學生辦理申請入學、處理相關文件和辦理簽證等。

特設精彩活動 星級講座



為期兩日的活動不單會為應屆DSE、IB、GCE A-level、大專、大學畢業生提供多方面的海外升學資訊和協助,期間更特設不同活動,如現場學生互動專區、由多位星級嘉賓及海外院校代表主講的星級講座等。

▲ 除諮詢外,當日還有各項精彩活動,其中星級講座更會邀請不同的星級嘉賓和海外院校代表一同分享寶貴意見。

網上預先登記 可享各種免費優惠



此外,預先登記的學生更可享有各種不同的免費優惠!只要經網上預先登記參與活動,即何獲贈最新的《英國或澳洲大學排名》或《加拿大升學指南》乙本*,以及獲得免費「DSE放榜日:海外升學聯招前準備講座」名額。指南有齊最新的英、澳大學及學科等權威性排名,以及加拿大課程一覽表和資訊等,內容極具參考價值。

於7月7日前登記,更可免費進行個人化升學評估,資深顧問團隊可按照你的成績及學習目標,建議最合適的院校及課程。實行放榜前已做好準備,定下攻略!

IDP經驗豐富 助50萬學生成功申請



成立於1969年的IDP教育,一直是領導全球的海外升學諮詢服務機構,憑藉逾50年的豐富經驗,創立以來,一直為有興趣到國外升學的學生提供免費專業海外升學服務,至今已協助50萬名學生成功申請入讀各大著名院校。IDP教育在全球超過30個國家擁有120個專業升學服務辦事處,與各國院校一直保持緊密聯繫,香港辦事處代表超過 700 間英國、澳洲、美國、加拿大、新西蘭及愛爾蘭著名院校,能提供大學、證書、文憑、大學基礎課程、中學等各種不同課程供選擇。

想了解更多「IDP海外升學聯招」內容及預先登記,立即登入:https://bit.ly/43M0KNP

