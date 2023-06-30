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【航空招聘】機管局下周二舉行招聘日提供逾3000職位　參與者有機會獲100元機場電子現金券

社會 17:22 2023/06/30

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

（資料圖片）

航空界各行各業現人手短缺，機管局下周二（4 日）舉辦「機場青年就業資訊日2023」，現場會設30多個招聘攤位，招聘逾3000個航空業職位。

機管局指，招聘活動將在香港國際機場機場員工綜合大樓十樓舉行，由早上11時開始，至下午5時結束，而場內會設有CV相拍攝、履歷表診所、就業諮詢和面試妝容學堂，幫助青年人「更易搵工」，同時機場創科實驗室和香港國際航空學院亦會開放參觀，讓參加者了解機場最新科技和航空課程。

另外，參與者當日只要完成指定任務，亦有機會過得100元機場電子現金券，數量有限，送完即止/機管局表示，全港現時都在搶人才，疫後復常也令機場回復人頭湧湧，而臨近暑假將有大量畢業生投入勞動市場，故主動出擊。

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責任編輯：黃小冰

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