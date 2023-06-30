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【膠戰S3】6膠首集迎來神秘大佬挑戰　阿正疑再被呂爵安欺騙友誼受考驗

娛樂 17:22 2023/06/30

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6膠集合後，玩遊戲「無賴大戰真心膠」

ViuTV遊戲節目《膠戰S3》將於下周一（7月3日）起播出，今次除有6膠成員呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、黃正宜（阿正）、岑珈其、劉沛蘅（Hillary）及徐浩昌（肥腸）繼續派膠外，據悉每集主題、嘉賓及場地亦有不少驚喜。 
 
在《膠戰S3》第1集，6膠就已經要面對重重難關，Edan及Jeffrey被神秘大佬擄走，阿正、珈其、Hillary和肥腸為了營救兩位膠人，兵分兩路在限時內挑戰各項指定任務，以獲取藏參地點的線索。

Edan被神秘大佬擄走。

Edan落足嘴頭

6膠之後成功集合，神秘大佬的真正身份亦被揭曉，他隨即邀請6膠大玩遊戲「無賴大戰真心膠」。

當中飾演「無賴」及「真心膠」的人需根據題目輪流解說，而只有一人擔任的「高手」則要從眾人的解說中，選出知道真正答案的「真心膠」。

阿正面對Edan看似誠懇的樣子，十分懊惱

甫一開局阿正便抽中「高手」牌，眾人不斷說服阿正相信自己，Edan更落足嘴頭，七情上面地解說。

雖然阿正曾在《膠戰S2》被Edan欺騙後，揚言以後不再相信他，但今次面對Edan看似誠懇的樣子，阿正會否動搖呢？ 

最新影片推介：黃智雯專訪

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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