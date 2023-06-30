  • 32°C
香港時間 : 2023630日 (週五) 17:49
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【七一回歸】李家超︰香港吸引力有增無減　鄭雁雄：可愛香港回來了

政治 17:23 2023/06/30

分享：

分享：

熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

香港各界慶典委員會慶祝香港回歸祖國26周年活動啓動禮。（政府新聞網圖片）

香港各界慶典委員會舉行系列活動，慶祝七一回歸，慶祝香港回歸26周年活動啓動禮今日上午在維園舉行，特首李家超相信，香港的吸引力有增無減。中聯辦主任鄭雁雄則肯定李家超和港府擔當盡責，辦成了不少實事，「昔日熟悉的、可愛的香港又回來了。」

啟動禮上午在維園舉行，今起一連三日舉行系列活動，現場設有「中華文化展區」、「大灣區創新科技展覽」等，亦有打卡區，內設大型花牌及傳統舞龍。

李家超致辭時表示，香港現正處於由治及興的關鍵期。在港區國安法》和「愛國者治港」原則的雙重保障下，社會整體穩定，經濟發展向好，營商環境自由、方便，香港的吸引力有增無減。

鄭雁雄發言時讚揚，特區行政主導有序有為，立法機關、司法機關依法履職，管治團隊勤勉務實，施政新風有目共睹。

鄭雁雄表示，世界百年未有之大變局與中華民族偉大復興戰略全局交相演進，為香港提供了再次崛起的重大機遇。鄭雁雄說：

香港人從不畏懼危機與變局，從不畏懼冒險與競爭，在這樣的世紀機遇面前，必定不會作壁上觀而坐失良機，必定會抓住這樣的時與勢，弘揚香港人敏銳捕捉商機、敢拼善贏的精神特質和勇氣智慧，駕馭變局、參與競爭，敢闖敢幹，主動參與世界利益各局重構，積極融入國家發展大局，在新階段關鍵期實現再次崛起。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：戴朗希

相關文章

【七一回歸】李家超7.1率高官出席升旗儀式及慶祝酒會　金紫荊一帶有特別交通安排
16:31 2023/06/29
【七一回歸】李家超7.1率高官出席升旗儀式及慶祝酒會　金紫荊一帶有特別交通安排

你可能感興趣

【七一回歸】李家超7.1率高官出席升旗儀式及慶祝酒會　金紫荊一帶有特別交通安排
16:31 2023/06/29
【七一回歸】李家超7.1率高官出席升旗儀式及慶祝酒會　金紫荊一帶有特別交通安排
七一回歸 一國兩制 港區國安法 國安法 大灣區 慶典 中聯辦 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【出入境管制】內地男帶1物入境香港　被海關截查罰$4300：我太智障了
17:03 2023/06/29
【出入境管制】內地男帶1物入境香港　被海關截查罰$4300：我太智障了
【恐怖意外】火警演習滅火筒突爆炸　中學生遭擊中內臟流出當場慘死
18:21 2023/06/29
【恐怖意外】火警演習滅火筒突爆炸　中學生遭擊中內臟流出當場慘死
【無情父親】生父拋妻棄子再婚　9歲兒雨中跪地擋婚車求討一份重要文件
今日 10:00
【無情父親】生父拋妻棄子再婚　9歲兒雨中跪地擋婚車求討一份重要文件