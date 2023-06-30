【黃大仙信俗】黃大仙信俗文化館明天正式開放參觀　全新科技體驗求籤、天燈祈福

▲ 「願至天成」天燈祈福。（陳國峰攝）

今日（30日）舉行「黄大仙信俗文化館」開幕典禮並將於明日（1日）全面開放予公眾參觀，推出全新的「黃大仙文化•深度遊」，訪客可經由網上或即場登記方式訪館。嗇色園主席馬澤華，MH，CStJ 致辭時表示，2021年文化館已落成，惟因爲疫情而未能完全開放，故特於今日（30日）舉行開幕禮，以新景點迎接旅客訪港，同時祝賀明日香港回歸26周年。

香港非物質文化遺產辦事處總監何惠儀、旅遊業監管局主席馬豪輝及香港大學名譽大學院士丁新豹教授擔任開幕主禮嘉賓。旅遊業監管局主席馬豪輝表示，過去不少旅客因黃大仙祠慕名而來。「黃大仙信俗」於2014年獲中國國務院列入第四批國家級非物質文化遺產代表性項目的名錄。黃大仙祠於歷史文化保育和歷史傳承方面作出重大貢獻。過去數月到訪黃大仙祠的旅客數量大幅增加，相信文化館的全面開放，定能吸引更多旅客。又表示，旅游業作爲香港四大支柱之一，將文化館打造成一個旅遊新景點，吸引海内外旅客到訪，促進大灣區一程多站的高質量旅遊，全力實踐「以文塑旅、以旅彰文」的理念。

嗇色園自2021年起推行導賞員培訓計劃，至今已培訓近180位導賞員，年齡介乎15至70歲，當中包括黃大仙祠的道長、義工、黃大仙契子女等。每個時段都會有導賞員當值，為訪客介紹各個展區。黃大仙信俗文化館共分為11個區域，內容豐富，以現代科技透過多樣化互動形式呈現，多角度向公眾介紹黃大仙信俗與道教傳統文化的不同面向，適合任何年齡人士參觀。

文化館入口設有LED祈福牆，以獅子山為背景，參觀者只需掃描獲派的二維碼，在手機上寫下心願，心願天燈便能即時在LED祈福牆上呈現，並飄到天上，象徵願望上達仙聖。訪客更可體驗電子求籤，上下搖晃籤筒便能求籤，便能即時在屏幕上查閱籤文解說。互動傳情區設置明信片列印裝置，以嗇色園建築為素材，供參觀者自行製作個人專屬明信片。

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黃大仙信俗文化館資訊

開放日期：7月1日

開放時間：09:00-16:00（逢周四休館）

參觀時段：每節1小時（預約逾時 15 分鐘後自動取消）

參觀方法：

1. 網上預約(https://wtscc.org/）

2.即場登記

*網上預約參觀者即可體驗 「願至天成」天燈祈福，並獲贈精美筆記本一本，數量有限，送完即止。

*每個時段有25個預約名額，其餘為即場登記名額，每個時段人數上限40至50人。

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記者：楊佩瑩