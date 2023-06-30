【CHILL CLUB】陳慧琳首亮相唱經典　Kelly透露將舉行演唱會

▲ 陳慧琳首現身《Chill Club》

陳慧琳（Kelly）近月推出新作包括《風眼》、《我的親人》以及跳舞快歌《談情的價值》。日前，Kelly首次登上音樂節目CHILL CLUB，她表示：「第一次上CHILL CLUB好開心，感覺一啲都唔陌生，因為樂隊成員都是我以往曾經合作過的，所以有reunion重聚的感覺。」

今次錄影，Kelly唱出新歌《風眼》和《我的親人》，提到今年出了多首新歌，Kelly表示新作陸續有來，而且更表示會跟不同新晉音樂人合作，興奮的她不忘追歌債並笑言：「你哋快啲交歌啦，我時日無多啦！」這個笑話令全場觀眾嘩然，大家非常期望再聽到Kelly的現場演繹。

Kelly多年沒有與歌迷近距離接觸，所以特地揀選了《最佳位置》這首歌，希望與粉絲一起大合唱。現場過百粉絲落力合唱，令氣氛驟昇。

Kelly忍不住透露：「好快有機會再睇到我喺台上唱歌，嚟緊9月30日和10月1日我會喺澳門開演唱會，到時見！」

▲ 獻唱經典。

今次錄影驚喜連連，首次上CHILL CLUB的Kelly與Joey Tang 和雷有輝特意選了一首大家意想不到的合唱作品，令現場氣氛high爆，令粉絲不停大叫encore。至於這個驚喜則留待今星期日CHILL CLUB拭目以待。