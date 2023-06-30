【AV女優】藤環奈女優身份曝光遭歧視　被迫辭去芭蕾舞老師工作引關注

▲ 同行力撐！

日本一間芭蕾舞教室一名任職女老師，在教課時間外，她也是AV女優藤環奈，在2022年進入日本AV界，並以「國立大學畢業生、芭蕾女伶」的身份拍攝AV處女作，深得男士歡心。

AV女優身份曝光

同時她也在芭蕾舞教室兼差，教導女學生跳芭蕾舞，可是在2023年6月她的AV女優身份曝光，芭蕾舞老師的工作亦立即「見光死」，除上課時教室內異常安靜，其排課時間也被壓縮。

▲ AV女優身份曝光

要求對方離職

教室的人員日前找藤環奈談話，並對她從事AV女優的事感到「震驚」，又指其AV女優的工作，會對學生和家長帶來不舒服的感覺，望藤環奈能離開舞蹈教室。

即使藤環奈感到十分無奈，惟被迫接受，終當天即辭去這份8年的芭蕾舞老師工作。

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同行力撐

事件引起同行關注，AV女優月島櫻在Twitter發文支持藤環奈，並向日媒《女性自身》表示「震驚」這個詞用在此刻，充滿歧視意味：「AV女優的確是讓人驚訝的工作，但因此就要她（藤環奈）離開，就因為她是AV女優嗎？」

同樣身為AV女優的西本明紗也力挺圈內同事：「我是AV女優，也是兒童啦啦隊的教練」。

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