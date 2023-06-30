【童樂居案】涉虐打4幼童女前職員4虐兒罪成　官指被告誇大人手不足問題

▲ 童樂居虐兒案再有1名前職員涉虐打4幼童，今於九龍城裁法院被裁定罪成候判。資料圖片

「童樂居」虐兒案累計34名職員被控，其中50歲前女職員涉襲擊4名不足3歲的兒童，包括拍打頭部及拉扯手腳。女職員早前否認4項虐兒罪，今（30日）於九龍城裁判法院被裁定全部罪成，裁判官裁決時指，被告作供時尋找理由開脫，誇大人手比例不足問題，又指被告毫無必要對孩童施襲，這些不必要的襲擊只會增加其他孩童模仿的機會。裁判官押後至7月14日判刑，以替被告索取背景報告，其間被告須還押。

女被告陳綺雯（50歲），報稱幼兒工作員，否認4項看管兒童的人虐待或忽略兒童罪。控罪指，被告於2021年12月11日至21日，在旺角砵蘭街童樂居內，身為年滿16歲而對2歲女童V、2歲男童B、3歲男童F，以及1名身份不詳的兒童負有管養及照顧責任的人，而故意襲擊上述4名兒童，其方式相當可能導致他們受到不必要的苦楚。

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裁判官裁決時指，被告作供時有誇大人手比例不足問題，當中實際情況並非如被告形容般惡劣。裁判官續指，在兩項控罪發生時，洗手間內有13名孩童及2名職員，人手比例合乎規例，而且當時孩童亦正常如廁，未有危急情況。

裁判官續指，被告聲稱要制止孩童吵鬧，但V遭被告看到她親吻其他孩童後已停止活動。此外，當F玩弄衣服鈕扣時，被告亦即時發現及停止F舉動，惟被告仍拉扯F的手約10秒，裁判官指被告作供時尋找理由開脫，對證供有懷疑。

裁判官指，被告毫無必要對孩童施襲，這些不必要的襲擊只會增加其他孩童模仿的機會，又指被告擊打事主頭部及拉扯其手臂，不能稱上是合理教導方式，裁定被告4項虐兒罪罪成。

控方案情指，被告案發時曾拍打2歲男童B頭部，令B失平衡，以及拍打2歲女童V頭部10下，再拍下V附近的孩童頭部。此外，被告亦於3歲男童F如廁時拉扯其右手，令F站在地上。

被告早前自辯時曾提及案發時面對人手不足問題，又指當時因看到女童V親吻旁邊男童的嘴而加以阻止。被告又指V曾撲向另1名兒童，被告才輕拍V。被告稱因擔心F吞下鈕扣，遂捉着F的手，以及當時要求B到垃圾桶脫尿片不果後，便撥了B一下。

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記者：梁錦麟