【跨境詐騙】香港警方與內地公安聯合搗破跨境詐騙集團　涉款6820萬元共157名受害人

▲ 香港警方與內地展開代號「猛士」聯合行動，搗破跨境詐騙集團。（曾秋文攝）

香港警方與內地展開代號「猛士」聯合行動，搗破跨境詐騙集團。網絡安全及科技罪案調查科譚威信警司表示，內地公安早前發現有一個祼聊騙案營運中心，針對香港的境外受害人，隨即與香港警方進行情報交流，網罪科調查後發現該內地祼聊騙案團夥與香港一個詐騙集團有關。

本地的詐騙集團涉及2022年11月至2023年6月的149宗騙案，包括裸聊、援交和求職騙案等，涉款6820萬元，受害人共157名（13至79 歲），當中一宗援交騙案損失金額逾1000萬元。集團在香港操控傀儡戶口清洗騙案犯罪得益，相信涉及3500萬元。

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▲ 當中檢獲84張銀行提款卡、31部手機、34張電話儲值卡、6部手提或平板電腦及2隻名貴手錶。。（曾秋文攝）

內地和香港警方在昨日（29）和今日（30日）展開聯合行動，分別拘捕5名內地人及12名香港人，包括2個集團主腦及骨幹成員（18至57歲），檢獲84張銀行提款卡、31部手機、34張電話儲值卡、6部手提或平板電腦及2隻名貴手錶。

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記者：曾秋文