【減肥大作戰】牛津研究：減肥要擇日　1年中這個月減肥成效多12至30%

▲ 牛津研究：減肥要擇日，1年中這個月成效可多12%至30%。

夏天將至，不少人為展示健美身形開始計劃減肥。但英國牛津大學最新研究顯示，減肥要在每一年剛開始的時候實施減肥計劃才最有效，體重下降的幅度也是最大的。

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綜合外媒報道，牛津大學研究團隊5月在國際期刊《肥胖》（Obesity）發表研究表示，一年12個月之中，與其他時間相比，在1月開始實施減肥計劃的人士，效果最為顯著。牛津大學營養學家Dr Dimitrios Koutoukidis指出，減肥是最常見的新年新希望之一。

對此，研究團隊展開一項觀察性研究，研究對象為平均年齡65歲、總計8萬5514人次的英國民眾。研究發現，這些人有出現高血糖的症狀，但尚未發展為糖尿病。英國國民保健署（NHS）於2017年1月至2018年12月，透過面對面或線上座談活動，鼓勵參與者採取更健康的飲食方式、多運動，以減輕體重。

結果顯示，參與者在6個月内平均減掉2公斤（約4磅），相當於原本體重的2.3%。而在1月開始減肥的參與者，平均減重2.54公斤（約5磅），比起其他月分開始減重的人，減重成效多了12%至30%。相反，減肥效果最差的是8月，平均減重1.61公斤（約3磅），其次為7月1.65公斤（約3磅）、9月1.79公斤（約3磅）、12月1.83公斤（約4磅）。

研究人員指出，8月減肥效果為最差的原因，可能在於這是英國人「典型的度假月份」，此時生活規律相對缺乏，導致減重變得較困難。而1月除了有「新年新希望」的心理作用，通常也會開始團體減肥課程與活動，吸引想在新一年瘦身的人士參與。

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責任編輯：羅嘉欣