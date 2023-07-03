【緊貼潮流】Y2K潮人必備Caselism命定款式手機殼　聯乘名插畫師為你打造時尚自拍神器

▲ Y2K風盛起，香港本地品牌Caselism為大家推介一系列充滿個人style手機殼，打造屬於你的Y2K時尚。

考考你!近年最「高招」自拍技巧是甚麼呢? 側臉45度角? 單手托臉? 面向自然光? 統統都不是! Y2K熱潮回歸後，社交平台上最常見自拍照都有一組靈魂物品，就是充滿個人風格的手機殼配上色彩繽紛串珠手機鍊。隨時Hands-free夠方便之餘，亦可以即時點亮造型，自拍秒刻出片!

以藝術打造手機殼

▲ Caselism設計理念為創造一個集合藝術、科技及個人故事且玩味十足的品牌。(圖片由品牌提供)

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今時今日用手機殼，功能性、時尚美學缺一不可。香港本地品牌Caselism亦深明這個道理，以集合藝術、科技及個人故事為品牌設計理念。

除致力支持藝術家創作之外，亦透過與本地及世界各地藝術家合作，推出集實用性、美觀及藝術表達於一身的手機殼。

豐富多元設計 突顯與眾不同風格

▲ Mmiki Studio日系聯乘系列。(圖片由品牌提供)

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透過與不同品牌的跨界合作，將藝術融入人們日常生活。由成立至今，已推出超過20個聯乘系列。當中部分設計曾展岀於藝術展覽及商業活動之中，你亦有可能在旅遊時無意中接觸過，有一面之緣。

喜歡日本的你，一定要入手日系聯乘系列。Caselism和多位日本人氣插畫師合作，創造出一系列主打東洋漫畫風的手機殼。鮮艷用色呈現奇幻主題設計，加上畫風精緻細膩，充滿濃厚動漫特色。熱賣系列包括Mmiki Studio、CHAO ILLUSTRATOR、Hayami Asuka及Sizuku等。

鍾情香港本土情懷的話，就可選擇和本地插畫師Yandy Wu聯乘系列。以本港著名地標為題，融合漫畫大人物，以大膽風格及五彩繽紛用色，重新演繹港人回憶，散發都市活潑氣息。

走Cutie風的你，當然不能錯過趣緻得意的動物主題。由本地插畫師創立的Smile Studio，主打可愛小熊及動物卡通。用色柔和，超萌造型，充滿歡樂的故事性設計，讓人感到療癒放鬆。

手機殼=生活態度

▲ 充滿香港情懷的Yandy Wu x Caselism 系列。(圖片由品牌提供)

▲ Smile Studio x Caselism系列，十分可愛。(圖片由品牌提供)

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心情，每天都不同，手機殼不單止有助表達，更可以透過轉換手機殼改善情緒，為自己打氣，轉出每日好心情。Caselism將藝術融入日常生活，用無限創意創造出各種藝術風格的設計。

Caselism提供個人化設計、極簡主義、複雜插圖、抽象設計、圖案視覺特效至手感層次等，再配合最新科技物料，為大家精心設計製作出充滿Storytelling的手機殼，總有一款適合你當下的心情。

了解更多︰Instagram、官網

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責任編緝：張懿慧